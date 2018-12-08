John Lennon’u kim öldürdü?
Efsane grup The Beatles'ın kurucularından biri olan İngiliz müzisyen John Lennon, The Beatles hayranı olduğu ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Mark David Chapman tarafından, dört kurşunla öldürüldü. Aktivist ruhu nedeniyle Nixon hükümeti tarafından hedef gösterilen Lennon'un katili, gerçekte sıradan bir hayranı mıydı, yoksa birileri tarafından yönlendirilen bir tetikçi mi?
Giriş Tarihi: 08.12.2018
15:58
Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
16:58
BABASINI 20 YILDA YALNIZCA İKİ KEZ GÖREBİLDİ
Dünyaca ünlü efsane müzisyen John Lennon, 8 Ekim 1940′da İngiltere'nin Liverpool kentinde dünyaya geldi.
Bir işçi olan annesi Julia ve denizci olan babası Alfred, Lennon iki yaşındayken boşandılar. Teyzesi ve eniştesi tarafından büyütülen Lennon, babasını 20 yıl boyunca yalnızca iki kez görebildi.
Teyzesi, annesinin aksine otoriter biriydi ve bu yüzden Lennon'ın çocukluğu teyzesine direnerek geçti.
17 YAŞINDA BEATLES'I KURDU
Lennon 15 yaşındayken, teyzesi ona ilk gitarını hediye etti. Üstelik kısa sürede sıkılacağını umarak ve gitar çalarak hayatını sürdüremeyeceğini söyleyerek.
İki yıl sonra, Paul McCartney'le tanıştı. Bir yıl sonra Paul McCartney, George Harrison'ı Lennon'a tanıttı.
Ardından, Stu Sutcliffe basçı olarak aralarına katıldı ve kurdukları grubun adının
"The Silver Beatles" olmasını önerdi.
ANNESİ TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ
O 17 yaşındayken, annesi bir caddede karşıdan karşıya geçerken, bir polis otomobili tarafından ezildi. 1960′da
"The Silver Beatles" olan grubun adı "The Beatles"a çevrildi.
Bir yıl sonra da Ringo Starr gruba katıldı. Grubun ilk 45′liği olan
"Love me do" 1962′de piyasaya çıktı. The Beatles ile dünya çapında başarı kazandılar, bazı eleştirmenler tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi grubu olarak nitelendirildiler. Kazandıkları ödülleri kendileri bile sayamıyorlardı.
Hem bu kadar ünlü olmak, hem de aykırı tavır takınmak elbette birtakım problemlere de yol açacaktı…
"BEATLES İSA'DAN DAHA POPÜLER"
Filipinler'e gittikleri 1966 yılında, devlet başkanının grubu davet etmesinin ve Beatles'ın da resmi davetleri kabul etmediğini açıklamasının ardından, ülkeden ayrılırken yanlarına koruma verilmedi ve havaalanında saldırıya uğradılar.
Sonraki yıllarda Amerika'daki bir röportajında John Lennon, o olay yaratacak sözü söyledi:
"Beatles şu anda İsa'dan daha popüler!"
Her ne kadar espri olsun diye söylemişse de, bu söz elbette dokunduğu konu dolayısıyla toplumun büyük bir kesiminin tepkisiyle karşılaştı. Amerika'da büyük sorun yaratan bu açıklama sonrasında Beatles plakları yakılmaya başlandı.
“TELEVİZYON DESEYDİM YAKAMI KURTARACAKTIM”
Lennon daha sonra Amerikan basınına yaptığı açıklamada,
"Eğer televizyon İsa'dan daha popüler deseydim muhtemelen yakamı kurtaracaktım. Ben, İsa'dan daha iyiyiz, mükemmeliz demiyorum veya karşılaştırmıyorum. Sadece söylediğim şekilde söyledim; ama yanlış bir ifadeydi ya da yanlış algılandı.
Hepsi bu, bunun için üzgünüm din karşıtı bir söylem değildi. Hala bu kadar ne yanlış yapmış olduğumu tam olarak anlamıyorum. Size ne demek istediğimi anlatmaya çalıştım ama benden mutlaka bir özür bekliyorsanız ve bu sizi mutlu edecekse özür dilerim" demişti.