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Hangi müzik aleti ne zaman keşfedildi? Soruları bil, kendini test et!

Tarihi uzun bir geçmişe dayanan müzik, kimi zaman duygularımıza tercüman kimi zaman da sıkıntılarımıza ortak oldu. Kimi zamansa bir hastalığın iyileştirilmesinde yardımcı tedavi olarak kullanıldı. Ecdadımız ruhun gıdası olarak adlandırılan müzik için darüşşifalar inşa etti. Peki hangi müzik aleti, ne zaman keşfedildi, biliyor musunuz? Soruları bil, kendini test et!

Giriş Tarihi: 30.01.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022 11:25
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Keman ve gitar ne zaman icat edilmiştir?
Keman ve gitar ne zaman icat edilmiştir?

✍ Müzik aleti denilince akla ilk gelen enstrümanlardan olan ''keman ve gitar'' ne zaman icat edilmiştir?


•A)1400'lü yıllar
•B)1500'lü yıllar
•C)1600'lü yıllar
•D)1700'lü yıllar

Müzikle tedavi eden ilk hastane: Amasya Darüşşifası

Kadim İslam uygarlığının temsilcisi olan Selçuklu, inşa ettiği darüşşifalar ile insanların dertlerine derman oldu. Din, dil, ırk, sınıf ayırt etmeksizin herkese ücretsiz hizmet eden bu hastanelerden en önemlilerinden biri Amasya Darüşşifası'ydı. İlk defa müzikle tedavinin uygulandığı bu şifahane, aynı zamanda Sabuncuoğlu Şerafeddin gibi önemli hekimleri yetiştirmesiyle bilinirdi.

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Akordiyon ne zaman icat edilmiştir?
Akordiyon ne zaman icat edilmiştir?

✍Klavyeli çalgılardan olan "akordiyon" ne zaman icat edilmiştir?


•A)1816
•B)1830
•C)1844
•D)1855

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Saksafon ne zaman icat edilmiştir?
Saksafon ne zaman icat edilmiştir?

✍Caz müziğin vazgeçilmez enstrümanı olan "saksafon" ne zaman icat edilmiştir?


•A)1810'lu yıllar
•B)1820'li yıllar
•C)1830'lu yıllar
•D)1840'lı yıllar

Darüşşifa nedir, darüşşifanın tarihi

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Kopuz ne zaman icat edilmiştir?
Kopuz ne zaman icat edilmiştir?

✍Birden çok telli saz türünü kapsayan ve bağlamanın atası olan "kopuz" ne zaman icat edilmiştir?


•A)1400'lü yıllar
•B)1450'li yıllar
•C)1500'lü yıllar
•D)1550'li yıllar

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Piyano ne zaman icat edilmiştir?
Piyano ne zaman icat edilmiştir?

✍Birçok filme konu olmuş ve birçok konserin vazgeçilmezi olan "piyano" ne zaman icat edilmiştir?


•A)1600'lü yıllar
•B)1700'lü yıllar
•C)1800'lü yıllar
•D)1900'lü yıllar

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