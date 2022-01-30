Hangi müzik aleti ne zaman keşfedildi? Soruları bil, kendini test et!

Tarihi uzun bir geçmişe dayanan müzik, kimi zaman duygularımıza tercüman kimi zaman da sıkıntılarımıza ortak oldu. Kimi zamansa bir hastalığın iyileştirilmesinde yardımcı tedavi olarak kullanıldı. Ecdadımız ruhun gıdası olarak adlandırılan müzik için darüşşifalar inşa etti. Peki hangi müzik aleti, ne zaman keşfedildi, biliyor musunuz? Soruları bil, kendini test et!