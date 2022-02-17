Gelenekle geleceğin eşsiz uyumu: Ud ve Kanun

🎶 Gelenekle geleceğe uzanan bir repertuar seçkisi ile ud ve kanun sazlarının alanlarında usta iki icracı, eğitmeni ve sazendesi, geçtiğimiz akşam İstanbul'da yeniden sanatın kalbi olarak atan AKM'de sanatseverlere eşsiz bir performans sergiledi. Uzun yıllara dayanan müzikal birlikteliklerinin bir yansıması olan "Aşkın Mızrabı" projesi değerli sanatçıların eşsiz uyumu ile musiki severlerin gönlünü mest etti.

🎶 Dinleyicilerin tabiri caizse nefes almadan izlediği sanatın tadı damaklarda öyle çok kaldı ki iki usta, konser bitse de dağılmayan topluluk için dinletilerine bir süre daha devam ettiler.