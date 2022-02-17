Gelenekle geleceğin eşsiz uyumu: Ud ve Kanun
Gelenekle geleceğe uzanan bir repertuar seçkisi ile ud ve kanun sazlarının alanlarında usta iki icracı, eğitmeni ve sazendesi, geçtiğimiz akşam İstanbul'da yeniden sanatın kalbi olarak atan AKM'de, sanatseverlere eşsiz bir performans sergiledi. İki ustanın ud ve kanun ile olan zarif uyumu, kökü çok derinde olan önemli bir musiki hazineye sahip olduğumuzu bir kez daha kanıtladı. Fikriyat ekibi olarak bizler de ruha dokunan bu konserin izleyicileri arasındaydık. Konser sonunda sorularımızı yanıtlayan usta sazendeler
Yurdal Tokcan ve Göksel Baktagir ile Türk musikisi ve geleceğin genç icracılarına tavsiyeler üzerine konuştuk.
Giriş Tarihi: 17.02.2022
15:56
Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
17:54
AKM'de eşsiz bir performans
🎶 Gelenekle geleceğe uzanan bir repertuar seçkisi ile ud ve kanun sazlarının alanlarında usta iki icracı, eğitmeni ve sazendesi, geçtiğimiz akşam İstanbul'da yeniden sanatın kalbi olarak atan
AKM'de sanatseverlere eşsiz bir performans sergiledi. Uzun yıllara dayanan müzikal birlikteliklerinin bir yansıması olan "Aşkın Mızrabı" projesi değerli sanatçıların eşsiz uyumu ile musiki severlerin gönlünü mest etti.
🎶 Dinleyicilerin tabiri caizse nefes almadan izlediği sanatın tadı damaklarda öyle çok kaldı ki iki usta, konser bitse de dağılmayan topluluk için dinletilerine bir süre daha devam ettiler.
https://www.instagram.com/p/CaFPPMZqKwe/
Geleceğin genç icracılarına tavsiyeler
🎶 Fikriyat ekibi olarak bizler de ruha dokunan bu konserin izleyicileri arasındaydık. Konser sonunda sorularımızı yanıtlayan
Yurdal Tokcan ve Göksel Baktagir ile Türk musikisi ve geleceğin genç icracılarına verebilecekleri tavsiyeler üzerine konuştuk.
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Sanatlarını icra ederken içlerindeki bütün enerjiyi enstrümanları ile birleştirerek sanatseverlerin gönüllerine ulaştıran usta sazendeler, müziğin bir gönül işi olduğunu, "Aşkın Mızrabı" tanımının da tam olarak bunu ifade ettiğini belirtiler.
Göksel Baktagir kimdir?
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kanun virtüözü ve bestekardır. Müziğe 8 yaşında, babası Muzaffer Baktagir'in gözetiminde; beste çalışmalarına ise konservatuvar öğrenciliği yıllarında başlamıştır. Sözlü ve enstrümantal olarak 400 kadar eseri bulunan Baktagir'in bir çok bestesi ödül almıştır. İngiltere, Fransa, Danimarka, İsveç, Belçika, Hollanda, Almanya, İspanya, İtalya, İsviçre, Makedonya, Malta, ABD, Kanada, Arjantin, Malezya, Hindistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Japonya'da konserler vermiştir.
🎶 "Yüce Allah'ın o sonsuz hazinesinden bizler aslında sazende olarak tasnifler yapmaya çalışıyoruz ve bu alanda neredeyse ömrümüzü verdik diyebilirim" açıklamasını yapan kanun virtüözü ve bestekâr
Göksel Baktagir, ud sanatçısı Yurdal Tokcan ile olan bağlarından şöyle bahsetti:
"Benim açımdan farklı bir heyecan çünkü kıymetli sanatkâr dostum Yurdal Tokcan ile bağlı bulunduğumuz topluluk, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul devlet Türk Müziği Topluluğu… Fakat daha öncesinde konservatuvar öğrenciliği yıllarından başlayan bir gönül beraberliği içerisinde 40 yılı tamamladık. Bu özel topluluktan kedi isteğimle emekli olduktan sonraki ilk buluşmamız yine kendi topluluğumuzda gururla oldu."
Geleceğin genç sanatçılarına yol gösteren ustalar
🎶 Geleceğin genç virtüözlerine, sanatçılarına da yol gösteren ustalar, öğrenciliğin ve öğrenmenin aslında hiç bitmediğini, kendilerinin dahi şu an sürekli öğrenme içerisinde olduğunu ifade ettiler.
Ud sanatçısı Yurdal Tokcan bu hislerini şöyle dile getirdi:
"Büyük ustalarımızın tarif ettiği gibi müzik ufuklarına giden yolun hepimiz yolcularıyız. Hiç bitmeyen bir öğrencilik var, biz hala şuan bile öğreniyoruz, sahnede performans yaparken bile bir taraftan düşünüyoruz. Yapmış olduğunuz iş ne olursa olsun başkalarına örnek olabiliyorsanız, mesaj verebiliyorsanız; o zaman yaptığınız çalışmaların da karşılığını görmüş oluyorsunuz. Çok şükür bizim icracılığımızın yanında öğrencilerimizle hocalık vasfıyla olan buluşmalarımız da var. Süre gelen seminerlerimiz, derslerimiz devam ediyor. Bu ayrı bir sorumluluk, biz şu an bize emanet olan birikimleri onlara aktarma noktasındaki sorumluluklarımızın farkındayız."
Yurdal Tokcan kimdir?
Günümüzün en önde gelen ud sanatçıları arasında yer alan Yurdal Tokcan 1966 doğumludur. Ud sazının geleneksel icrasını günümüz tınılarıyla birleştirerek kendi özgün tekniğini geliştirmiştir. Bu tekniğin yansımalarını Perdesiz Gitar (Fretless Guitar) üzerinde de uygulayan Tokcan'ın, geleneksel melodi zenginliğini teknik ve çok sesli tınılarla birleştirdiği birçok saz eseri de bulunmaktadır.
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Ud ve kanun ülkemizde olduğu gibi dünya ölçeği içerisinde de geniş coğrafyada kendisine vücut bulmuş enstrümanlardır. Performanslarını sergilerken tarifi imkansız bir uyum içinde olan sanatkarlar, ud ve kanunun önemini sorduğumuzda soruyu şöyle yanıtlıyorlar:
Göksel Baktagir: Biz kendi ülkemizde özellikle hem icracılığı hem de yapımı anlamında büyük aşama kat etmiş bir kültürün üyeleri olarak gururla söyleyebilirim ki yurt dışında, Arap ülkelerinde, Yunanistan gibi birçok ülkede bu enstrümanları çalanlara ilham oluyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir mutluluk vesilesi... yaptığımız çalışmalarla sadece kendi ülkemizde değil
Yurdal: Musiki sınırsızlıklar ilmi denir ya hakikaten biz kendi enstrümanlarımız üzerinden bu sınırsızlığı çok net bir şekilde yaşıyoruz. Sedamızın ulaştığı yerde gönüller mutlaka buluşuyor.
Aşkın sesi ud ve kanun sazlarından yükseldi
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Türk musikisinin günümüzdeki yerine dair konuşan usta sazendeler, kökü çok derinde olan önemli bir hazineye sahip olduğumuzun vurgusunu yaparak, şöyle devam etti:
Yurdal Tokcan: Bizler bu yolda mücadele ettik, koşturduk, sabrettik çünkü öğrenmenin temel şartı, samimi bir şekilde sabretmeyi de gerektiriyor. Bu sabrı içerisinde hisseden genç kardeşlerimizin varlığı bizleri her anlamda mutlu ediyor. Sonuçta kökü çok derinde olan önemli bir hazineye sahibiz. Musiki medeniyetlerin aynasıdır. Bu aynadan da bizim atalarımız, ecdadımız, bizler sürekli kendimize bakabiliyoruz ki bizim gibi herkes bu aynadan bakmaya devam edecek.
Göksel: Musikimiz çok köklü bir musiki çok işlenmesi gereken bir musiki… Aynı insan ömrü gibi ömrünüzü buna vakfetmeniz gerekiyor. Aslında bütün nitelikli müziklerin özünde de bu vardır. Dolayısıyla bizler de hocalarımızdan aldığımız bayrağı gençlere moral vererek, motive ederek, onların ufkunu açmaya çalışarak, sorumluluk bilincinde, hala ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Onlar bizim aydınlık yüzlerimiz, onlar da bizden aldığı ilhamla mutlaka bu işin çalışmayla, tekrarlarla daha da iyiye gelişebileceğine şahit olacaklar. İnşallah onlardan hepimiz umutluyuz.