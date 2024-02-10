"Vahyin Mübarek Kıldığı Özgür Belde Kudüs" sergisi

🔸 Altı yıldır bir amaç uğruna eserlerini yapma gayretinde olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, çalışmanın nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı:

"Sergimizin ismi Vahyin Mübarek Kıldığı Özgür Belde Kudüs. Fıtratım gereği çocukluğumdan itibaren oyuncaklarımı yapmaktan başlayıp, kitaplarımı kaplayıp ciltlemekten, hep içimde var olan bir sanatı yaşadım, yaşattım. Yaş ilerleyince geleneksel sanatlarla, Türk İslam Sanatları ile de tanışmak nasip oldu. Sanat eserleri üretmeye başlayınca 2016 yılında gördüğüm bir rüya üzerine "19 Harfe Sırlanmış İlahi Parola Besmele" adıyla, Besmele'de bulunan her bir harf için kufi besmeleler tasarlayıp ilk proje bazlı sanat eserimi 19 Besmele ile yapmış oldum.

Sonrasında ondan büyük bir duygu büyük bir hissiyat alınca kendime şöyle bir soru sorma ihtiyacı hissettim: Kısacık bir ömrüm olsaydı, bu kalan ömrümde sanat adına, değer adına ne üretip ardımda miras bırakmak isterdim?

Çok fazla düşünmeden ilk aklıma gelen cevap, Kudüs davası, Filistin davası, Mescid-i Aksa davası oldu. Bu cevabı verdikten sonra 2018 yılında Bismillah deyip, Besmele projesinin ardından kolları sıvayarak Kudüs ve Mescid-i Aksa davası üzerine daha fazla okuyarak, düşünerek bu eserleri üretmeye başladım.

Tabi zaman nasıl geçti bilmiyorum. Eserlerin tamamlanması dört buçuk yıl sürdü, bu bir aşka, iştiyaka dönüştü. Bunu yaparken başka bir motivasyonum olduğunu fark ettim. Filistin Devleti ve Filistin halkı 15 Kasım 1988 tarihinde bağımsızlık ilan etti. 100'e yakın devlet, bağımsızlığını tanımış olmasına rağmen Filistinlilere bir bağımsız devlet hakkı verilmedi. Orada insanlara hürriyet içinde bir hayat sürme hakkı tanınmadı. Ben bu eserleri yapmaya başladığımda Filistin Devleti'nin bağımsızlık ilanının 32. yıl dönümü idi. Bu eserleri ne zaman bitirirsem Filistin Devleti'nin bağımsızlık ilanının o yılına armağan edeceğim diye niyetlendim."