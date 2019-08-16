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Türkiye’nin görsel hafızası Ara Güler’in Anadolu'daki gözü

"Eski şehirden hiçbir şey kalmadı. Şehrin estetiği değişti. Uygarlık ileriye gidiyor ama insanlar güzellik anlayışını kaybetti." diyen duayen sanatçı, doğum ve ölüm arasında hayat dediğimiz o 'ara'yı en gerçekçi biçimde anlattı. 90 yaşında hayata veda eden usta foto muhabir Güler, sadece bu toprakların değil dünya fotoğrafının da önemli değerlerindendi. O, çektiği her fotoğrafla bir hikâye anlattı. Onun hayata bakış açısı ve ortaya koyduğu işleri, geçmiş ve günümüz arasında bir öykü niteliği taşıyor. Üstadın vizöründen, Anadolu'nun tarihi öyküsüne tanıklık ediyoruz.

Giriş Tarihi: 16.08.2019 15:35 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 12:41
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Türkiye’nin görsel hafızası Ara Güler’in Anadolu'daki gözü

Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Ara Güler, tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nde 90 yaşında hayata veda etti. Doktor Zafer Gökay, Güler'in yakınlarına yaptığı açıklamada, "Serviste 3 kez resüsitasyona cevap vermiş, yoğun bakımda da iki kere verdi ama üçüncüsünde ne yazık ki döndüremedik, başımız sağ olsun. Tamamen kalp yetersizliği." dedi.

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Türkiye’nin görsel hafızası Ara Güler’in Anadolu'daki gözü

Fotoğraflarıyla 68 yıldır zamanı durduran ve 90 yaşında vefat eden Ara Güler, birbirinden renkli kareleriyle fotoğraf dünyasının duayenleri arasına girdi.

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Türkiye’nin görsel hafızası Ara Güler’in Anadolu'daki gözü

İstanbul'da 16 Ağustos 1928'de doğan, lisedeyken film stüdyolarında sinemacılığın her dalında çalışırken yönetmen ve oyun yazarı olma hayaliyle Muhsin Ertuğrul'un tiyatro kurslarına devam eden Ara Güler, 1950'de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başladı.

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Türkiye’nin görsel hafızası Ara Güler’in Anadolu'daki gözü

Ara Güler'i, İngiltere'de yayımlanan "Photography Annual Antalojisi" dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'ne tek Türk üye olarak kabul edilen Güler, 1962'de Almanya'da çok az fotoğrafçıya verilen "Master of Leica" unvanını kazandı ve İsviçre'de çıkan Kamera dergisinde kendisine özel bir sayı ayırdı.

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Türkiye’nin görsel hafızası Ara Güler’in Anadolu'daki gözü

Mariana Noris'in 1953'te ABD'de basılan "Young Turkey" adlı yapıtında fotoğrafları kullanılan Güler'in, 1967'de Japonya'da çıkan "Photography of the World" antolojisinde Richard Avedon ile birlikte bir dizi fotoğrafı yayımlandı.

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