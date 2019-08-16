Türkiye’nin görsel hafızası Ara Güler’in Anadolu'daki gözü

"Eski şehirden hiçbir şey kalmadı. Şehrin estetiği değişti. Uygarlık ileriye gidiyor ama insanlar güzellik anlayışını kaybetti." diyen duayen sanatçı, doğum ve ölüm arasında hayat dediğimiz o 'ara'yı en gerçekçi biçimde anlattı. 90 yaşında hayata veda eden usta foto muhabir Güler, sadece bu toprakların değil dünya fotoğrafının da önemli değerlerindendi. O, çektiği her fotoğrafla bir hikâye anlattı. Onun hayata bakış açısı ve ortaya koyduğu işleri, geçmiş ve günümüz arasında bir öykü niteliği taşıyor. Üstadın vizöründen, Anadolu'nun tarihi öyküsüne tanıklık ediyoruz.