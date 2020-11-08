Türkiye topraklarından Louvre’a: Çalınan tarihi eserlerimiz

Napolyon Bonapart devrinde içerik açısından iyice zenginleştirilen müze, Fransız ordusunun işgal ettiği yerlerden çekilmesi sonucunda yurtdışından etik olmayan yollarla kaçırılan eserlerin çoğunu sahiplerine iade etmiştir. Yine de XVIII. Louis, X. Charles ve İkinci Fransız İmparatorluğu devirlerinde büyümesini sürdüren müzenin koleksiyonuna çeşitli yollarla 20 bin yeni eser ilave edilmiştir.

Müzenin sahip olduğu 35 bin eserlik tüm sanat koleksiyonu, bugün sekiz ayrı başlığa göre ayrılmış durumdadır ve bu düzene göre sergilenmeye devam eder. Türkiye'den de pek çok eser Louvre'da sergilenir ve bu eserlerin pek çoğu yasadışı yollarla kaçırılmıştır.

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