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Türkiye topraklarından Louvre’a: Çalınan tarihi eserlerimiz

Fransız İhtilali'nin ardından el konulan kralın Paris'teki sarayı, 1789 yılında Louvre Müzesi adıyla sanatseverlerle buluştu. O tarihten itibaren müze, envanterini sürekli ve sistematik bir biçimde geliştirdi. Dünyanın dört bir yanından satın alınan, yağmalanan, yasa dışı yollarla kaçırılan eserler, Louvre Müzesi'nin bir parçası oldu. 35 bin tarihi esere ev sahipliği yapan müzede, Türkiye'den çalınarak götürülen eserler de bulunuyor. Ayasofya'da bulunan II. Selim türbesinin çinileri, Piyale Paşa Camii'nin panoları, çeşitli heykel ve mozaikler bunlardan bazıları…

Giriş Tarihi: 08.11.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 18:48
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LOUVRE MÜZESİ NE ZAMAN AÇILDI?
LOUVRE MÜZESİ NE ZAMAN AÇILDI?

Louvre Müzesi, tarih öncesi çağlardan, 21. yüzyıla kadar uzanan oldukça geniş bir koleksiyonu bünyesinde barındırır.

Yaklaşık 35 bin tarihi eser, 72 bin 735 metrekarelik bir alanda sergilenir. Dünyanın en çok ziyaret edilen sanat müzesidir.

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FRANSIZ DEVRİMİ SONRASI SARAY MÜZEYE ÇEVRİLDİ
FRANSIZ DEVRİMİ SONRASI SARAY MÜZEYE ÇEVRİLDİ

Ancak kısa zamanda şehrin hızla gelişmesi ve kale sınırlarını aşması sonucu yapı savunma özelliğini kaybetmiş ve 1546 yılında I. François'nın emriyle kralın resmi konutu olarak kullanılmak üzere saraya çevrilmiştir.

Fransız Devrimi sırasında kurulan ulusal meclis, Louvre'un Fransız sanatının eserlerinin sergilendiği bir müze olarak kullanılması gerekliliğine karar vermiş ve yapı, müzeye çevrilmiştir.

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MÜZE ENVANTERİNDEKİ ESERLER NASIL GETİRİLDİ?
MÜZE ENVANTERİNDEKİ ESERLER NASIL GETİRİLDİ?

Napolyon Bonapart devrinde içerik açısından iyice zenginleştirilen müze, Fransız ordusunun işgal ettiği yerlerden çekilmesi sonucunda yurtdışından etik olmayan yollarla kaçırılan eserlerin çoğunu sahiplerine iade etmiştir. Yine de XVIII. Louis, X. Charles ve İkinci Fransız İmparatorluğu devirlerinde büyümesini sürdüren müzenin koleksiyonuna çeşitli yollarla 20 bin yeni eser ilave edilmiştir.

Müzenin sahip olduğu 35 bin eserlik tüm sanat koleksiyonu, bugün sekiz ayrı başlığa göre ayrılmış durumdadır ve bu düzene göre sergilenmeye devam eder. Türkiye'den de pek çok eser Louvre'da sergilenir ve bu eserlerin pek çoğu yasadışı yollarla kaçırılmıştır.

Karun Hazinesinin '25 asır' süren yolculuğu

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İSLAM SANAT ESERLERİ BÖLÜMÜ 2003 YILINDA AÇILDI
İSLAM SANAT ESERLERİ BÖLÜMÜ 2003 YILINDA AÇILDI

Bu bölümde İslam'ın ilk yılları olan 7'inci yüzyıldan 19'uncu yüzyılın ortalarına kadar yaklaşık 1200 yıllık eserler bulunur.

İlk kez 1905 yılında İslam eserleri için küçük bir bölümün ayrıldığı müzede, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İslam eserlerinin sayısında artış görülür. İslam sanat eserlerinin sergilendiği ayrı bir bölümün açılışı ise 2003'te gerçekleşmiş; bu bölümün inşaatı 2008'de başlamış ve 2012'de tamamlanmıştır.

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AYASOFYA’NIN 100 YIL ÖNCE ÇALINAN ÇİNİLERİ SERGİLENİYOR
AYASOFYA’NIN 100 YIL ÖNCE ÇALINAN ÇİNİLERİ SERGİLENİYOR

İslam Sanat Eserleri Bölümü'nde en gözde eserlerin başında ise İstanbul'da Ayasofya Camii'nin bahçesindeki Sultan II. Selim Türbesi'ne ait çini pano geliyor.

Bu panonun, Sultan II. Abdülhamid'e dişçi olarak hizmet veren Fransa uyruklu Albert Dorigny tarafından yerinden söküldüğü ve Fransa'ya götürüldüğü biliniyor.

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