Türkiye topraklarından Louvre’a: Çalınan tarihi eserlerimiz
Türkiye topraklarından Louvre’a: Çalınan tarihi eserlerimiz
Fransız İhtilali'nin ardından el konulan kralın Paris'teki sarayı, 1789 yılında Louvre Müzesi adıyla sanatseverlerle buluştu. O tarihten itibaren müze, envanterini sürekli ve sistematik bir biçimde geliştirdi. Dünyanın dört bir yanından satın alınan, yağmalanan, yasa dışı yollarla kaçırılan eserler, Louvre Müzesi'nin bir parçası oldu. 35 bin tarihi esere ev sahipliği yapan müzede, Türkiye'den çalınarak götürülen eserler de bulunuyor. Ayasofya'da bulunan II. Selim türbesinin çinileri, Piyale Paşa Camii'nin panoları, çeşitli heykel ve mozaikler bunlardan bazıları…
Giriş Tarihi: 08.11.2020
18:27
Güncelleme Tarihi: 08.11.2020
18:48
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LOUVRE MÜZESİ NE ZAMAN AÇILDI?
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FRANSIZ DEVRİMİ SONRASI SARAY MÜZEYE ÇEVRİLDİ
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AYASOFYA’NIN 100 YIL ÖNCE ÇALINAN ÇİNİLERİ SERGİLENİYOR