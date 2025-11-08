Tarihte yolculuk: Hamamönü’nde gezilecek yerler

3 /10













MEHMET AKİF ERSOY KÜLTÜR EVİ VE MÜZESİ

🔹 Hamamönü'nde gezilecek yerler arasında "Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi"dir. İstiklal şairimiz olan Mehmet Akif'in bir dönem yaşadığı ev, müze olarak ziyaret ediliyor.

🔹 Burada şaire ait eşyalar, belgeler ve daha pek çok şey sergileniyor. Yolunuz Hamamönü'ne düşerse İstiklal şairimize ait bu yeri muhakkak görün, ziyaret edin.