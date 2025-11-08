Tarihte yolculuk: Hamamönü'nde gezilecek yerler
Ankara'nın açık hava müzesi maiyetindeki Hamamönü'nde gezilip görülmesi gereken çok yer var. Bunlardan bazıları; Tarihi Hamamönü sokakları, Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi, Tacettin Sultan Camii ve Dergahı, Saat Kulesi, Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi, Sarıkadı Camii, Karacabey Hamamı. İşte, sizin için hazırladığımız Hamamönü rehberi...
🔹 Ankara'nın tarihi semtlerinden biri Hamamönü. Buradaki evler; 17, 18 ve 19. yüzyılın mimari özelliklerini taşıyor.
Hamamönü, adını bir Türk boyu olan Oğuzların Bayındır boyu beylerinden Karacabey'in yaptırdığı çifte hamamdan almakta.
🔹 Tarihi Karacabey Hamamı burada bulunuyor. İstiklal Marşı'nın yazıldığı ve günümüzde Mehmet Akif Ersoy Müze Evi olarak kullanılan yapı ve bu yapının içerisinde yer aldığı Mehmet Akif Ersoy Parkı da Hamamönü'ndeki önemli duraklardan.
HAMAMÖNÜ TARİHİ SOKAKLARI
🔹 Hamamönü, Ankara'da kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yoğun biçimde gerçekleştirildiği yerlerden biri. Burada gezilmesi ve görülmesi gereken çok yer var. Taş sokakları, cumbalı konaklarıyla adeta tarihte yürüyormuş gibi hissediyorsunuz.
🔹 Başkentin kalbinde yer alan bu tarihi belde; Osmanlı döneminden kalma yapıları, müzeleri, camileri ve el sanatlarıyla dolu atölyeleriyle adeta geçmişin izlerini günümüze taşımakta.
MEHMET AKİF ERSOY KÜLTÜR EVİ VE MÜZESİ
🔹 Hamamönü'nde gezilecek yerler arasında "Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi"dir. İstiklal şairimiz olan Mehmet Akif'in bir dönem yaşadığı ev, müze olarak ziyaret ediliyor.
🔹 Burada şaire ait eşyalar, belgeler ve daha pek çok şey sergileniyor. Yolunuz Hamamönü'ne düşerse İstiklal şairimize ait bu yeri muhakkak görün, ziyaret edin.
TACETTİN SULTAN CAMİİ VE DERGAHI
🔹 Günümüzde Mehmet Akif Ersoy Kültür Parkı içinde yer alan cami, dergâhın bir birimi olarak inşa edilmiş. Dergâhta caminin yanı sıra türbe, hazire ve dergâh evi yer alıyor.
🔹 İnşa yılı tam olarak bilinmese de Tâceddinzâde Mustafa Efendi tarafından yapıldığı kaynaklarca biliniyor. Zaman içinde pek çok restorasyondan geçen yapılar günümüzde Hamamönü'nde en çok ziyaret edilen yerlerden.
NURİ PAKDİL'İN MEZARLIĞI
🔹 Fikir ve düşünce insanı Nuri Pakdil, 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştu. Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde gözlerini hayata yuman Pakdil, Taceddin Dergahı'na defnedilmişti.
🔹 Kudüs sevdası ve davasına adanmışlığıyla bilinen Nuri Pakdil'in mezarı, Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'nin tam karşısında bulunuyor. Hamamönü'nün en işlek noktası olan bu yerde bulunan Nuri Pakdil'in kabri, sevenleri tarafından sıkça ziyaret ediliyor.