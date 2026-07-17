Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Kültür Sanat Tarihi Edirne Makedon Kulesi

Tarihi Edirne Makedon Kulesi

Yayınlanma Tarihi: 17.07.2026 12:25

Roma İmparatoru Hadrianus'a uzanan köklü tarihiyle Edirne'nin simgelerinden Makedon Kulesi, kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı. Asansörle çıkılıp merdivenle inerken Traklar döneminden bugüne Edirne tarihini keşfetme ve seyir terasından panoramik şehir manzarasının keyfini çıkarma imkanı sunan kule, kentin eskimeyen simgelerinden biri.

1/5

🔹 Restorasyon, arkeolojik alan düzenlemeleri ile teşhir ve tanzim çalışmalarının ardından yeniden ayağa kaldırılan kentin tarihi simgelerinden biri olan yapı, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

🔹 Asansörle kuleye çıkan ziyaretçiler, merdivenle aşağı inerken Traklar döneminden Cumhuriyet'e kadar Edirne'nin tarihsel gelişimini anlatan unsurları görme imkanı buluyor. Kulenin üst bölümünde oluşturulan seyir terasında ise kentin panoramik manzarası izlenebiliyor.

2/5

🔹 Yapının arka bölümündeki arkeolojik kazılarda 10. yüzyıla tarihlenen şapele ait müştemilat, Bizans dönemine ait seramik fırını, 1908 tarihli Osmanlı buzhanesi, Osmanlı dönemi altyapı sistemi ve geç Osmanlı dönemine ait konut temelleri gün yüzüne çıkarıldı.

🔹 Müzeyi gezen Volkan Kızılırmak, yapının ve çevresinin kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçtiğini belirterek, Makedon Kulesi'nin Edirne'nin turizm rotasına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

3/5

🔹 Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'nin sahip olduğu tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarılmasının önemli olduğunu ifade eden Kızılırmak, Makedon Kulesi'nin de yaklaşık 2 bin yıllık geçmişiyle kente gelen ziyaretçiler için yeni bir gezi noktası oluşturduğunu kaydetti.

🔹 Hasan Durmaz da Edirne'de tarihi yapıların birer birer restore edilerek yeniden ayağa kaldırıldığını belirterek, Makedon Kulesi'nin de başarılı bir çalışmayla turizme kazandırıldığını ifade etti.

4/5

🔹 Durmaz, daha önce harap durumda olan yapının bugün ziyaret edilmesi gereken önemli tarihi mekanlardan biri haline geldiğini dile getirdi.

🔹 Roma İmparatoru Hadrianus tarafından milattan sonra 117-138 yılları arasında yaptırılan ve eski Edirne surlarından bugüne ulaşan tek kule olan Makedon Kulesi, kentin önemli tarihi simgeleri arasında yer alıyor.

5/5

🔹 1867 yılında Edirne Valisi Hacı İzzet Paşa tarafından üzerine ahşap katlar eklenerek saat yerleştirilen yapı, uzun yıllar "Saat Kulesi" olarak kullanıldı. Bir dönem yangın gözetleme kulesi olarak da hizmet veren yapı, 1953 depreminde ağır hasar gördü.

🔹 Deprem sonrası üst bölümü yıkılan kule, 1990'lı yıllarda restore edildi. Çevresinde 2002-2003 yıllarında arkeolojik kazılar gerçekleştirilen yapı, son restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ziyaretçilerin hizmetine açıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ahmed Amiş Efendi’nin nasihatleri

Ahmed Amiş Efendi'nin nasihatleri

Ayasofya’da Mimar Sinan İzleri

Ayasofya'da Mimar Sinan İzleri

Mimar Sinan’ın İstanbul’a armağan ettiği külliyeler

Mimar Sinan'ın İstanbul'a armağan ettiği külliyeler

Manhattan Projesi: Karanlık Çağın Başlangıcı

Manhattan Projesi: Karanlık Çağın Başlangıcı

Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Mohammed Omer’in kaleminden Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze

Mohammed Omer'in kaleminden Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze

Devlet ve millet binasının dört direği

Devlet ve millet binasının dört direği

Google’ın açıkladığı Tercih Edilen Kaynaklar bölümüne Fikriyat’ı eklemeyi unutmayın!

Google'ın açıkladığı Tercih Edilen Kaynaklar bölümüne Fikriyat'ı eklemeyi unutmayın!

Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı

Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı

Peygamberlerin yoluna dönüş

Peygamberlerin yoluna dönüş