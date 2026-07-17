Tarihi Edirne Makedon Kulesi

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🔹 Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'nin sahip olduğu tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarılmasının önemli olduğunu ifade eden Kızılırmak, Makedon Kulesi'nin de yaklaşık 2 bin yıllık geçmişiyle kente gelen ziyaretçiler için yeni bir gezi noktası oluşturduğunu kaydetti.

🔹 Hasan Durmaz da Edirne'de tarihi yapıların birer birer restore edilerek yeniden ayağa kaldırıldığını belirterek, Makedon Kulesi'nin de başarılı bir çalışmayla turizme kazandırıldığını ifade etti.