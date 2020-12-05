Sokağa çıkma kısıtlamasında ne okuyalım, ne izleyelim, hangi oyunu oynayalım?
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sayesine evlerimizde kalarak kendimizi ve sevdiklerimizi güvende tutuyoruz. Bu süreyi daha kaliteli geçirmek adına "Ne okuyalım, ne izleyelim, hangi oyunu oynayalım?" başlığı altında birbirinden değerli tavsiyeleri sizlerle buluşturuyoruz. Okumayı ertelediğiniz kitaba başlayabilir, sevdiklerinizle oyun oynayabilirsiniz. Gelin listeye daha yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 05.12.2020
16:28
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
17:02
Ne okuyalım: Babam Abdülhamid, Saray ve Sürgün Yılları
"Ben, babamı, hiçbir zaman padişah olduğu için sevmedim. Hayatımın baharında, kalbimin bütün mevcudiyeti ile ve derin bir aşkla babamı sevdim. O sevgidir ki, işte bana bunları yazmak hissini veriyor."
📌 Otuz üç yıl devletin başında olan Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı'nın en önemli padişahlarından biriydi. Devletin içinde bulunduğu zor zamanlarda yönetimi devralan Sultan'a karşı, 31 Mart olaylarının ardından darbe yapıldı. Kendisine sadık olan Birinci Ordu ile karşı konulması hususunda yapılan teklifleri kabul etmeyerek, Müslüman'ı Müslüman'a kırdıramayacağını söyledi.
📌 Birkaç bavulla gece yarısı Yıldız Sarayı'ndan çıkarılan Abdülhamid, aile ve maiyet efradından oluşan 38 kişi ile Sirkeci'den özel bir trenle Selanik'e götürüldü.
📌 Sultan Abdülhamid ile beraber Selanik'e gidenler arasında kızı Şadiye Sultan da yer alıyordu. Sonraki yıllarda sürgünde yaşadıklarını Hayat dergisinde tefrika etti.
Sultan Abdülhamid'in Alatini Köşkü'nde sürgün günleri
"Bu telaşlı, sarayda emniyetin yok olduğu sıralarda, İngiltere, Fransa, Almanya gibi büyük devletlerin elçilerinin babamla mülakatları vardı. "Hâlihazır vaziyet karşısında, kendilerine müracaat vaki olduğu takdirde, devletlerinin babamın emirlerine amade olduklarını" resmen bildirmişlerdir. Babam bilmukabele teşekkür etmiş ve "böyle bir şeye lüzum olmadığını" beyan etmiştir. Mülakatı takiben babamın:
"Bu hazırlıkların tamamiyle benim hayatımın üzerinde olduğu gün gibi aşikârdır. A mcam Abdülaziz'in akıbetine maruz kalacağım ise bence malum! Bununla beraber, etlerimi cımbızla kopartacaklarını bilsem, bir ecnebi devlete ilticayı düşünemem. Vatanımdan kaçmak mucib-i ardır. Hatta bu, benim gibi otuz üç sene bir devlete padişahlık etmiş bir insanın irtikab edemeyeceği en büyük alçaklıktır. Ben Allah'ıma ve mukadderatıma tabiyim" dediğini bizzat kulaklarımla işittiğim vakit, içinde bulunduğumuz halin vahamet derecesini ancak kavrayabilmiştim.
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Ne izleyelim: Farkında mısınız?
Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal izolasyon ile kendimizi ve sevdiklerimiz güvende tutuyoruz. Madem evdeyiz, sizleri oturduğunuz yerden İstanbul'un ortasına götürüyoruz. Hazırsanız başlıyoruz 👇
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Neye dikkat edelim: Hastalık fobisi
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Modern çağda hastalığın tedavisinden çok, sağlıklı halin korunması önem kazandı. Fakat bu durum, sağlığını takıntı haline getiren insanların ortaya çıkmasına ve kişilerin hasta olmadığı halde endişe halinde sıklıkla doktora gitmesine neden oldu.
📌 Zaman zaman kişilerin, belirli bir nedeni olmasa bile sağlığı ile ilgili endişe duyması normaldir. Bu ruh halinin süreklilik kazanması, kronik bir hal alması gündelik hayatı etkileyecek ciddi bir probleme neden olabilir.
📌 Hasta olma endişesi olarak adlandırılan sağlık anksiyetesi, hemen hemen her toplumda görülür. Fakat bu durum basit bir hastalık fobisinden, hipokondriyazise (hastalık hastalığına) kadar varabilir.
📌 Hastane veya muayenehanelerde ömür tüketen, sürekli internette hastalıkları araştıran sağlık fobisine sahip bu kişiler, hem kendilerine hem de çevrelerine hayatı oldukça zorlaştırabilir.
📌 Bu kişiler, bedensel rahatsızlıklarını yanlış yorumlayarak büyük bir endişe duyar. Tıbbi değerlendirme sonuçlarından da tatmin olmayarak, hep daha ciddi ve yoğun bir rahatsızlık geçirdiklerini düşünürler.
📌 Sürekli doktor değiştirmeleri sık görülen davranışları arasındadır.