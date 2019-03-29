Sırrı çözülemeyen camiler: Şehzade ve Süleymaniye
Mimarlık tarihinin mihenk taşı Mimar Sinan, eserlerindeki ustalık, mühendislik, ince işçilik ve asırlardır çözülemeyen mimari dehasıyla hayranlık uyandırıyor. Çağındaki Osmanlı toprakları içinde, 365 eserinin bulunduğu Mimar Sinan, Şehzade ve Süleymaniye camilerinin mimari özellikleriyle de ilgi çekiyor. "Dünya durdukça, eserlerimi gören aklıselim sahiplerinin, çabamın ciddiyetini göz önünde bulundurarak bana insaf ile bakacaklarını ve beni hayırlı dualarla anacaklarını umarım…"diyen Mimar Sinan'ı rahmetle anıyoruz.
ÇIRAKLIK ESERİ: ŞEHZADE CAMİİ
Mimar Sinan'ın İstanbul'daki ilk eseri Şehzade Camisi (1543-1548) olarak kabul edilir. Kanuni Sultan Süleyman'ın, Saruhan Sancak Beyi iken 22 yaşında ölen oğlu Mehmet adına yaptırdığı Şehzade Camisi, 1543-1548 yılları arasında adını verdiği semtte inşa edildi.
İlk çift eksenli ve simetrik cami olma özelliğini taşıyan kare planlı caminin üzeri, yarım küre biçiminde büyük bir kubbe ile çevresinde 4 yarım kubbeyle örtülerek inşa edildi. Bütün kubbelerin, 4 büyük fil ayağı üzerine oturduğu camide de Mimar Sinan'ın diğer eserlerinde görülen sadelik ve tezyinat göze çarpar.
Şehzade Camisi'nin büyük dış avlusu altı kapılı inşa edilirken, cümle kapısı duvarının iki yanındaki ikişer şerefeli çift minaresi, yapının en dikkati çeken bölümleri arasında yer alır. Külliye olarak inşa edilen camide ayrıca imaret, medrese, tabhane ve türbeler bulunuyor.
ÇAĞLAR SONRASINA IŞIK TUTAN MEKTUP
1990'lı yıllarda Mimar Sinan'ın 'çıraklık eserim' dediği Şehzade Camisinin zedelenen kemerleri için restorasyon çalışmaları başlatılmıştı. Camiinin kemerlerindeki sorun, çok sayıda mimarı bir araya getirse de bir karara bağlamamıştı.