Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Kültür Sanat Sırrı çözülemeyen camiler: Şehzade ve Süleymaniye

Sırrı çözülemeyen camiler: Şehzade ve Süleymaniye

Yayınlanma Tarihi: Mart 29, 2019 10:03 Güncelleme Tarihi: Mart 25, 2025 11:38

Mimarlık tarihinin mihenk taşı Mimar Sinan, eserlerindeki ustalık, mühendislik, ince işçilik ve asırlardır çözülemeyen mimari dehasıyla hayranlık uyandırıyor. Çağındaki Osmanlı toprakları içinde, 365 eserinin bulunduğu Mimar Sinan, Şehzade ve Süleymaniye camilerinin mimari özellikleriyle de ilgi çekiyor. "Dünya durdukça, eserlerimi gören aklıselim sahiplerinin, çabamın ciddiyetini göz önünde bulundurarak bana insaf ile bakacaklarını ve beni hayırlı dualarla anacaklarını umarım…"diyen Mimar Sinan'ı rahmetle anıyoruz.

1/25
Sırrı çözülemeyen camiler: Şehzade ve Süleymaniye
Sırrı çözülemeyen camiler: Şehzade ve Süleymaniye

ÇIRAKLIK ESERİ: ŞEHZADE CAMİİ

Mimar Sinan'ın İstanbul'daki ilk eseri Şehzade Camisi (1543-1548) olarak kabul edilir. Kanuni Sultan Süleyman'ın, Saruhan Sancak Beyi iken 22 yaşında ölen oğlu Mehmet adına yaptırdığı Şehzade Camisi, 1543-1548 yılları arasında adını verdiği semtte inşa edildi.

2/25
Sırrı çözülemeyen camiler: Şehzade ve Süleymaniye
Sırrı çözülemeyen camiler: Şehzade ve Süleymaniye

Mimar Sinan "çıraklık eserim" dediği Şehzade Camisi'nde yarım kubbe sorununu ilk kez ele aldı. 4 yarım kubbeli bir yapı oluşturarak Rönesans mimarlarının rüyasını gerçekleştirdi.

3/25
Sırrı çözülemeyen camiler: Şehzade ve Süleymaniye
Sırrı çözülemeyen camiler: Şehzade ve Süleymaniye

İlk çift eksenli ve simetrik cami olma özelliğini taşıyan kare planlı caminin üzeri, yarım küre biçiminde büyük bir kubbe ile çevresinde 4 yarım kubbeyle örtülerek inşa edildi. Bütün kubbelerin, 4 büyük fil ayağı üzerine oturduğu camide de Mimar Sinan'ın diğer eserlerinde görülen sadelik ve tezyinat göze çarpar.

4/25
Sırrı çözülemeyen camiler: Şehzade ve Süleymaniye
Sırrı çözülemeyen camiler: Şehzade ve Süleymaniye

Şehzade Camisi'nin büyük dış avlusu altı kapılı inşa edilirken, cümle kapısı duvarının iki yanındaki ikişer şerefeli çift minaresi, yapının en dikkati çeken bölümleri arasında yer alır. Külliye olarak inşa edilen camide ayrıca imaret, medrese, tabhane ve türbeler bulunuyor.

5/25
Sırrı çözülemeyen camiler: Şehzade ve Süleymaniye
Sırrı çözülemeyen camiler: Şehzade ve Süleymaniye

ÇAĞLAR SONRASINA IŞIK TUTAN MEKTUP

1990'lı yıllarda Mimar Sinan'ın 'çıraklık eserim' dediği Şehzade Camisinin zedelenen kemerleri için restorasyon çalışmaları başlatılmıştı. Camiinin kemerlerindeki sorun, çok sayıda mimarı bir araya getirse de bir karara bağlamamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Doğu Türkistan’da Ramazan Nasıl Geçiyor? I Münevver Özuygur anlatıyor

Doğu Türkistan'da Ramazan Nasıl Geçiyor? I Münevver Özuygur anlatıyor

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

Kafkasya’nın simge camileri

Kafkasya'nın simge camileri

Hayatımızı şekillendiren güç: Niyet etmek

Hayatımızı şekillendiren güç: Niyet etmek

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

İsrail karşısında kainatın dili

İsrail karşısında kainatın dili

Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze’de katliam

Siyonistler ateşkesi bozdu: Sahur vakti Gazze'de katliam