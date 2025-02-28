Şanlıurfa'da antik bir yerleşim yeri: Harran
Cennet vatan ülkemiz, birbirinden kıymetli pek çok ile ve ilçeye ev sahipliği yapmakta. Bunlardan biri de Güneydoğu bölgesi, Urfa şehrinde yer alan Harran'dır. Burası farklı milletlerden ve devletlerden kalan tarihi miraslarla dolu. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Harran'da; Tarihi Kümbet Evleri, Harran Kalesi, Harran Üniversitesi, Ulu Camii, Şuayb Antik Kenti, gibi yerler bulunuyor. İştei buraları sizler için araştırdık.
HARRAN ADI
🔹 Güneydoğu sınırları içinde yer alan Urfa, geçmişten günümüze pek çok olaya tanık olmuş. Tarihi dönem içinde de pek çok farklı milletten ve devletten mimari eserler miras kalmıştır.
🔹 Bunun en güzel örneği, Harran Şuayb kentidir. Bölge halkı arasında Şuayb Peygamberin bu kentte yaşadığına ve bu yerden adını Şuayb Peygamberden aldığına inanılmaktadır.
PEK ÇOK MİLLETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
🔹 Tarihi kaynaklarda "Harran" adı Sümerce ve Akatça "Seyahat, kervan" manasına gelen "Harran-u"dan gelmekte. Başka bir görüşe göre ise "Kesişen yollar" anlamını karşılar.
🔹 Antik bölgede pek çok milletten insan uyum içinde bir arada yaşamış ve Harran'da kurulan üniversitede de dünyaca ünlü alimler, bilim insanları yetişmiştir.
📍 HARRAN KÜMBET EVLERİ
🔹 Harran dendiği zaman akıllara evvela, "Harran Kümbet Evleri" gelir. Şehrin simgesi olan bu kümbet evler, bölgenin iklimine oldukça uygundur. Tuğladan yapılan kubbeleri, yazın kavurucu sıcaklarına karşı korumaktadır.
🔹 Harran Tarihi Kümbet Evleri, 1979 senesinde arkeolojik ve kentsel sit alanı olarak tescillenmiş ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmıştır.
🔹 Günümüzde tarihi Harran evlerinin 960 tanesi korumaya alınmış durumda. Kümbet Evleri'nde konaklamak ise mümkün değil fakat elbette ziyarete açık.
🔹 Dünya üzerinde bu yapılara benzer yapılar var. İlki Fransa'da bulunan Avignon şehri. Bir diğer ise İtalya'daki Alberobello evleri. Ama yine de Harran'daki bu evler, kendi minvalinde oldukça özel.
📍 HARRAN ÜNİVERSİTESİ
🔹 Harran Üniversitesi'nin ne zaman inşa edildiği tam olarak bilinmese de bölgeye İslam devletleri hakim olmadan önce yapıldığı tahmin edilmekte.
🔹 Yine bazı araştırmacılara göre Harran'daki bilimsel eğitimin tarihi, MÖ 3000'li yıllara uzanıyor. Burada astronomiden matematiğe, felsefeden ilahiyata kısacası pek çok alanda eğitimlerin verildiği söyleniyor