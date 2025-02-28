Şanlıurfa’da antik bir yerleşim yeri: Harran

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HARRAN ADI

🔹 Güneydoğu sınırları içinde yer alan Urfa, geçmişten günümüze pek çok olaya tanık olmuş. Tarihi dönem içinde de pek çok farklı milletten ve devletten mimari eserler miras kalmıştır.

🔹 Bunun en güzel örneği, Harran Şuayb kentidir. Bölge halkı arasında Şuayb Peygamberin bu kentte yaşadığına ve bu yerden adını Şuayb Peygamberden aldığına inanılmaktadır.