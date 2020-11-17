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Çini sanatının zirvesi: Rüstem Paşa Camii

Kanuni Sultan Süleyman'ın biricik kızı Mihrimah Sultan ile evli olan Rüstem Paşa, aynı zamanda döneminin en etkili devlet adamlarındandı. Tarihin en büyük mimarlarından olan Mimar Sinan'a bir cami yaptırmış, içini o güne dek benzeri görülmemiş çinilerle donatmıştı. Çinileri asırları ve coğrafyaları aşan, sanat tarihinde bir mihenk taşı olarak görülen ve dünyada büyük şöhrete kavuşan bu cami, "Avrupa'nın en güzel tarihi camisi" seçilmişti. Çinileriyle dünyaca ünlü Rüstem Paşa Camii hakkında bilinmeyenleri derledik.

Giriş Tarihi: 17.11.2020 12:42
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RÜSTEM PAŞA CAMİİ NEREDE?
RÜSTEM PAŞA CAMİİ NEREDE?

Rüstem Paşa Camii İstanbul'un Fatih ilçesinde, Eminönü'nde, Hasırcılar Çarşısı'ndadır. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan ile evli olan Damat Rüstem Paşa tarafından 1551-1561 yılları arasında Mimar Sinan'a yaptırıldı.

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Cami, daha önce aynı yerdeki Hacı Halil Efendi Mescidi'nin yerine inşa edildi.

Süleymaniye'nin sırları

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RÜSTEM PAŞA DÖNEMİNİN EN ETKİLİ İSİMLERİNDENDİ
RÜSTEM PAŞA DÖNEMİNİN EN ETKİLİ İSİMLERİNDENDİ

Döneminin etkili devlet adamlarından olan Sadrazam Rüstem Paşa, imparatorluğun birçok yerinde yaptırdığı binalarla da tanınan bir isim.

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Rüstem Paşa'nın bânîsi olduğu bu cami, Mimar Sinan'ın ünlü eserleri arasında yer alır.

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İSTANBUL’UN SİLUETİNİ OLUŞTURAN YAPILARDAN BİRİ
İSTANBUL’UN SİLUETİNİ OLUŞTURAN YAPILARDAN BİRİ

Caminin bulunduğu yer, Roma döneminden günümüze şehrin en işlek mekânlarından biri konumundadır.

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