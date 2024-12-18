Prof. Dr. Teoman Duralı’nın kaleminden Aklın Anatomisi

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Dahi olarak nitelenen kimsede üç önemli özellik bulunur:

Birincisi, sıra dışı zengin çağrışımlar dizisinin de içinde bulunduğu geniş bir hayal gücü. İkincisi, müthiş bir sezgiyle birlikte çelişkiye düşmeyen akıl yürütme kabiliyeti (muhakeme). Üçüncüsü, büyük bir sabır ve buna bağlı olarak bitip tükenmek bilmeyen çalışma arzusu ve gayreti. Bu üç özellik Kant'ın hayatında hakkıyla görülmektedir.

Teoman Duralı