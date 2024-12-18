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Prof. Dr. Teoman Duralı'nın kaleminden Aklın Anatomisi

Yayınlanma Tarihi: Aralık 18, 2024 15:17 Güncelleme Tarihi: Aralık 18, 2024 15:29

Düşünce dünyamızın coşkun pınarlarından merhum Prof. Dr. Teoman Duralı kaleme aldığı eserlerde temel konulara odaklanmıştır. Duralı, "Aklın Anatomisi Salt Aklın Eleştirisinin Teşrihi" başlıklı eserinde Kant'ın başyapıtı "Salt Aklın Eleştirisi"ni merkeze alıp aklın anatomisine odaklanıyor. Sizler için Prof. Dr. Teoman Duralı'nın Aklın Anatomisi eserinden bazı cümlelerin altını çizdik.

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Dahi olarak nitelenen kimsede üç önemli özellik bulunur:

Birincisi, sıra dışı zengin çağrışımlar dizisinin de içinde bulunduğu geniş bir hayal gücü. İkincisi, müthiş bir sezgiyle birlikte çelişkiye düşmeyen akıl yürütme kabiliyeti (muhakeme). Üçüncüsü, büyük bir sabır ve buna bağlı olarak bitip tükenmek bilmeyen çalışma arzusu ve gayreti. Bu üç özellik Kant'ın hayatında hakkıyla görülmektedir.

Teoman Duralı

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Kant'ın hayatı bir ödev erinin hikâyesidir. Onun hayata ilişkin temel sorusu şu olmuştur: Bu kadar kısa bir ömre, böylesi dev ödevi nasıl sığdırabilirim?

Teoman Duralı

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İnsan seyahat eder, hayvan ise göçer. Seyahat, irade sahibinin isteğine bağlı bir biçimde bilindik yerden bilinmedik olana yol almaktır. Seyyah yolunu düşünüp taşınarak tayin eder. Göçme ise rotasını içgüdülerin belirlediği bir mecburiyettir.

Teoman Duralı

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Kant, "kıraatkeşlik" olarak tabir ettiği büyük bir tehlikeden bahseder.

Teoman Duralı

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Ahlak, sorumluluğunun idrakinde yaşama'dır. Kant'ın sorumluluktan kastı şudur: Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapmamak.

Teoman Duralı

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