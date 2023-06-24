Osmanlı'da beyaz gelinliği ilk kim giydi?
Kadınların evlendiği gün giydiği özel elbiseler olan gelinlikler, her milletin yaşayış biçimine göre şekillenmiştir. Ancak İngiliz kraliyet ailesinin önemli ismi Kraliçe Victoria'nın, düğününde tercih ettiği renk, yeni bir akım başlatır. İngiliz Kraliçesinin döneminden farklı olarak beyaz gelinlik giymesi büyük yankı uyandırır. Avrupalıların da buna ayak uydurmasıyla "beyaz gelinlik modası" tüm dünyaya yayılır. Bu akımdan Osmanlı da nasibini alır. İmparator topraklarında birbirinden çeşitli ve renkli gelinlikler yerini beyaz renge bırakır....
Giriş Tarihi: 24.06.2023
17:40
GENÇ KIZLARIN HAYALLERİNİ SÜSLEYEN GELİNLİK
🔸 Günümüzde merak edilen hususlardan biri, gelinliğin ilk kim tarafından giydiğidir.
🔸 Kadınların evlendiği gün giydiği özel elbiseler olan gelinlikler, genç kızların hayallerini süslemektedir.
Fakat gelinlikler her milletin yaşayış biçimine göre çeşitlenmiş ve şekillenmiştir.
Baş üstünde taşınan gelenek: Türkistan Başlıkları
İLK MISIR'DA GİYİLDİ
🔸 Tarihte bilinen ilk gelinlik karşımıza
MÖ 4000 yılında Eski Mısır döneminde çıkmaktadır. O dönemler gelinliğin kumaşı ketendir ve bilhassa beyaz renk tercih edilir.
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Eski Roma dönemine bakıldığında gelinliğin rengi sarıdır. Orta Çağ'da ise insanlar gelinliğin renginden ziyade gösterişine önem vermişlerdir. Yani kumaşın kalitesi ve süslü oluşu renginin önüne geçmiştir.
GELİNLİĞİ İLK KİM GİYDİ?
🔸 Gelinliğin dönüm noktası
19. yüzyıl olarak kabul edilir. O dönem İngiliz kraliyet ailesinin unutulmaz ismi olan Kraliçe Victoria, tercihi ile yaşadığı asra damgasını vurur.
🔸 Bu zamana kadar
farklı renk, kumaş ve çeşitten imal edilen gelinlik zirve devrini yaşayacak ve dünya tarihi de buna şahit olacaktır.
Sömürge imparatorluğunun son varisi II. Elizabeth
YAZARLARA İLHAM OLAN GELİNLİK
🔸 Her ne kadar düğünde beyaz kıyafet giydiği kayıtlara geçen ilk gelin
Victoria olsa da 1499 yılında XII. Lois ile evlenen İngiliz Anne'nin de beyaz gelinlik giydiği bilinmektedir.
↪ Bu düğünden sonra öncülüğünü
İngiliz-Fransız yazarların yaptığı, Batılı sanatçılar, gelinlikte beyaz rengin, masumiyet ve saflığın simgesi olduğu konusunu işlemeye başlamışlardır.
KRALİÇE VICTORIA
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19. yüzyılda İngiliz Kraliyet ailesinin bir kuralı olarak tüm gelinler düğünlerinde gümüş rengini kullanmaktadır. Bu, hiçbir zaman bir seçenek olmamıştır çünkü tercihe kapalıdır.
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1854 yılında Kraliçe Victoria'nın Prens Albert ile evlenirken diğer gelinlerin aksine gelinliğinin beyaz olmasını istemiş hatta bu hususta ısrarcı olmuştur.
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Victoria'ya beş buçuk metre kuyruğu olan oldukça gösterişli, tamamen beyaz saten kumaştan bir gelinlik yapılmıştır. Böylece istediğine kavuşan kraliçe, "beyaz gelinlik giyen ilk gelin" olarak anılmıştır.
İngiliz kadın casusun günlüklerinde geçen sıra dışı bilgiler