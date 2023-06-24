Osmanlı'da beyaz gelinliği ilk kim giydi?

KRALİÇE VICTORIA

🔸 19. yüzyılda İngiliz Kraliyet ailesinin bir kuralı olarak tüm gelinler düğünlerinde gümüş rengini kullanmaktadır. Bu, hiçbir zaman bir seçenek olmamıştır çünkü tercihe kapalıdır.

🔸 1854 yılında Kraliçe Victoria'nın Prens Albert ile evlenirken diğer gelinlerin aksine gelinliğinin beyaz olmasını istemiş hatta bu hususta ısrarcı olmuştur.

🔸 Victoria'ya beş buçuk metre kuyruğu olan oldukça gösterişli, tamamen beyaz saten kumaştan bir gelinlik yapılmıştır. Böylece istediğine kavuşan kraliçe, "beyaz gelinlik giyen ilk gelin" olarak anılmıştır.

İngiliz kadın casusun günlüklerinde geçen sıra dışı bilgiler