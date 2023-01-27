Kırşehir'in değeri: Cacabey Medresesi

🔸 Cacabey Medresesi, Nureddin Cacabey'in 1271-1272 yılları arasında Kırşehir'de inşa ettirdiği bir medresedir. Bu medrese, Selçuklular zamanında aynı zamanda bir rasathane olarak kullanılırdı.

🔸 Medresenin eğitim dili tamamen Türkçeydi. Türk dilinin, Fars kültürü içinde erime tehlikesi altında bulunduğu bir devirde Cacabey, kurtarıcı olarak dili ayakta tutmaya çabaladı. Bu nedenle Türk tarihinde Cacabey'in önemi büyüktür. 1301 yılında Rum tekfurları ile yaptığı bir çarpışmada şehit düşen Cacabey'in türbesi medresenin yanında bulunur.

*Cacabey kimdir?

Nurettin Cibril bin Cacabey (d. 1240 İskilip - Çorum, ö. 1301), Selçuklular döneminde Keyhüsrev zamanında Kırşehir emiri olan Türk devlet adamıdır. Cacabey, küçük yaşlarında üstün yetenekleri ile devrin önde gelenlerinin dikkatini çeker. Kırşehir'de devrin fakültesi gözüyle bakılan Cacabey Medresesi'ni inşa ettirmiştir. Yönetim işlerinde Türkçe konuşan ve yazışmalarında Türkçe kullanan Cacabey, Cacabey Medresesi'nde de Türk dilinde eğitim verilmesini sağlamıştır.

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