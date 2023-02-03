İstanbul’un yaşayan kütüphanesi: Rami Kütüphanesi

◾ 1971 yılına kadar askeriye olarak kullanılsa da bu tarihten sonra askeriyenin taşınmasıyla uzun müddet âtıl kalır. Sonrasında meyve sebze satılır, hatta bir dönem top sahası olarak kullanılır.

◾ Zamanla neredeyse harabeye dönüşen Rami Kışlası, günümüzde restore edilerek İstanbul'un en büyük kütüphanesine dönüştürülür.

◾ Rami'nin kışladan kütüphane evrilme sürecini kısaca anlattığımıza göre şimdi içeride neler var, onları anlatalım.

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi