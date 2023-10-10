İstanbul'un kadim semti: Vefa

KADİM BİR BÖLGE

◾ Bizans zamanında Vefa'yı bir semt haline getiren Büyük Kostantin'dir. O dönemler burası, Sferaki Mahallesi olarak adlandırılır.

◾ Vefa semtinin böylesine kadim ve kıymetli bir bölge olarak anılmasının diğer sebebi de görev icabı burada bulunan; Molla Hüsrev, Molla Gürani ve Ebu'l Vefa gibi alim ve bilgin kimselerdendir.

Büyük Konstantin kimdir?

I. Konstantin olarak da bilinen Büyük Konstantin Hristiyanlığı kabul eden ilk Roma imparatorudur.

Molla Hüsrev kimdir?

Osmanlı İmparatorluğu'nun hukuk alanındaki en önemli simalarından biri olan Molla Hüsrev, fıkıh alimi, devlet adamı ve üçüncü şeyhülislamdır.

Molla Gürani kimdir?

Osmanlı'nın dördüncü şeyhülislamı olan Molla Gürani, alim, müderris, kazasker, kadı gibi pek çok vasfı üzerinde bulunduran büyük bir zattır.