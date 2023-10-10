İstanbul'un kadim semti: Vefa
Taşı toprağı altın olan İstanbul'un toplam yedi tepesi vardır. Bunlardan biri Süleymaniye Tepesidir. Hemen bu mevkinin aşağısında yer alan Vefa, hiç şüphesiz kadim kentin tarihi belleğini temsil eder.
Fatih ilçesine bağlı olan semt, Bizans'tan Osmanlı İmparatorluğuna ve hatta günümüze kadar hep ehemmiyet gösterilen bir bölge olmuştur...
Giriş Tarihi: 10.10.2023
12:16
Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
12:26
İSTANBUL'UN EN GÖZDE SEMTİ: VEFA
◾ İstanbul'un
Fatih ilçesine bağlı olan Vefa, en güzide semtlerimizden biridir. Burası, payitahtın üçüncü tepesinde yani Süleymaniye'nin aşağısında, Altın Boynuz olarak anılan Haliç'in yukarısında konumlanır.
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Vefa semti Bizans'tan Osmanlı'ya, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı her devlet ve medeniyetin yerleşim yerlerinden biri olarak süregelmiştir.
İstanbul'un tepeleri neler?
Sarayburnu Tepesi, Çemberlitaş Tepesi, Süleymaniye Tepesi, Fatih Tepesi, Yavuz Sultan Selim Tepesi, Edirnekapı Tepesi, Kocamustafapaşa Tepesi olmak üzere toplamda 7 tepeden oluşmaktadır.
Altın Boynuz: Haliç
Haliç'e verilen Altın Boynuz ifadesinin tarihi çok eskidir. Boynuz kelimesi Yunan mitolojisine uzanırken altın ismi oldukça verimli topraklara sahip olmasından dolayı Batılılar tarafından verilir.
Bir gönül sultanı Şeyh Vefa
KADİM BİR BÖLGE
◾ Bizans zamanında
Vefa'yı bir semt haline getiren Büyük Kostantin'dir. O dönemler burası, Sferaki Mahallesi olarak adlandırılır.
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Vefa semtinin böylesine kadim ve kıymetli bir bölge olarak anılmasının diğer sebebi de görev icabı burada bulunan; Molla Hüsrev, Molla Gürani ve Ebu'l Vefa gibi alim ve bilgin kimselerdendir.
Büyük Konstantin kimdir?
I. Konstantin olarak da bilinen Büyük Konstantin Hristiyanlığı kabul eden ilk Roma imparatorudur.
Molla Hüsrev kimdir?
Osmanlı İmparatorluğu'nun hukuk alanındaki en önemli simalarından biri olan Molla Hüsrev, f ıkıh alimi, devlet adamı ve üçüncü şeyhülislamdır.
Molla Gürani kimdir?
Osmanlı'nın dördüncü şeyhülislamı olan Molla Gürani, alim, müderris, kazasker, kadı gibi pek çok vasfı üzerinde bulunduran büyük bir zattır.
İSTANBUL'UN SİMGESİ
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Vefa, Bizans döneminde semt haline gelse de İstanbul'un fethiyle beraber bomboş kalmıştır. Bu durum üzerine Fatih Sultan Mehmed bölgeye Tire bölgesindeki halkı yerleştirmiştir.
◾ Zamanla
Vefa; yokuşu, meydanı, bozacısı, mektebiyle adeta İstanbul'un bir simgesi haline gelmiştir. Aynı zamanda Recai Mehmed Efendi, Atıf Efendi ve Kalenderhane kütüphaneleri gibi hem ilme yönelik hem de mimari bakımdan oldukça zengin bir bölgeyi teşkil etmektedir.
Tire neresidir?
Tire, Ege bölgesinde yer alan İzmir şehrimizin en güzel ilçelerinden biridir.
SEMTE ADINI VEREN EBU'L VEFA'NIN HAYATI
◾ Doğum tarihi net olarak bilinmeyen ve asıl adı
Mustafa olan Vefa Efendi, Konya'da dünyaya gelir. Tasavvuf ehli kimseler arasında ise Muslihüddin adıyla bilinir.
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Ebu'l Vefa, Konya'da iyi bir eğitim alır. Bir zaman sonra da yolu İstanbul'a düşer. Buraya yerleşir ve halkın derdiyle hemhal olur. Büyük alimin İstanbul'daki yaşantısı müstağniyâne geçer.
Müstağniyâne ne demek?
Herhangi bir ihtiyaç veya eksiklik duymayan, elinde olanla yetinen kimseler için kullanılan bir kelimedir.
FATİH SULTAN MEHMED İLE GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ
◾ Devlet işlerinden kendini sıyıran ve bu çerçevede yaşamaya gayret gösteren zat, ömrü boyunca hiçbir Osmanlı padişahı ile görüşmemiş hatta
İstanbul Fatihi Sultan Mehmed'in görüşme talebini dahi geri çevirmiştir.
◾ Saltanat makamı ile yakından alakadar olmayan Molla Hüsrev ile ara ara görüştüğü bilinen Vefa Hazretleri, Molla Gürani ile görüşmez. Bu durumu fark eden biri Molla Gürani'ye:
"Şeyh Vefa, vakit vakit Molla Hüsrev'in ziayretini iade ettiği halde sizin ziyaretinize niçin rağbet göstermiyor? dediklerinde Molla Gürani:
"O, ziyareti vacib âlim, âmil bir şahsiyettir. Ben saltanat makamları ile fazla ihtilat ettiğim için ziyaretim caiz değildir." cevabını vermiştir.
İhtilat etmek ne demek?
Arapça kökenli kelime olan ihtilat, "karşılaşıp görüşme" manasına gelmektedir.
Fatih Sultan Mehmet'ten Avnî mahlasıyla beyitler