Bir gönül sultanı Şeyh Vefa

➡ Vefâ adında bir oğlu olduğu için mi yoksa övgü amacıyla mı bu isimle anıldığı belli değildir. Bazı tarihi kaynaklarda kızını, Mevlana'nın soyundan gelen Şeyh Abid Çelebi ile evlendirdiği söylenir.

📌 Zahir, batın ve fenni ilimlerde eğitim alan Ebü'l-Vefâ, musikişinas bir kişiliğe sahipti. Çok iyi derecede Arapça bilirdi.

📌 İbnülvefâ, daha sonra şeyhinin işaretiyle Zeyniyye tarikatının kurucusu Zeynüddîn el-Hâfî'nin önde gelen halifelerinden Abdüllâtîf el-Kudsî'nin müridi oldu.