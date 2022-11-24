Fatih Sultan Mehmet'ten Avnî mahlasıyla beyitler

Bu hüsn-ü Hudâyî ki Hudâ sana virüpdür

Mânî-i cihân yazmadı tasvîrüne hem-tâ

Avnî

Günümüz Türkçesiyle

"Bu ilahi güzellik ki Allah (CC) sana bunu vermiştir, nasip etmiştir.

Manî bile senin yüzün gibi güzel bir tasviri bu zamana kadar çizmedi"