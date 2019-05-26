İstanbul'un ilkleri ve enleri
İstanbul, 2700 yılı aşkın yazılı tarihi içinde üç büyük imparatorluğa başkentlik yaptı, dünyanın ilk mega şehri oldu ve en kalabalık şehri olma özelliğini yüzyıllar boyu sürdürdü. İstanbul'un ilk çocuk hastanesi, ilk uçan insan, en eski camisini ve dahası…
Giriş Tarihi: 26.05.2019
13:03
Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
10:12
🔸Bugünkü Şişli Etfal Hastanesi kurulduğu dönemde Avrupa'da benzeri olmayan bir çocuk hastanesiydi. Tarihimizin ilk çocuk hastanesi olan Hamidiye Etfâl, Abdülhamid tarafından sekiz aylıkken ölen kızı Hatice Sultan adına yaptırılmıştı.
🔸Kuşpalazı nedeniyle ölen Hatice Sultan'ın ardından, Abdülhamid derin bir üzüntü yaşamış ve dilinden şu sözler dökülmüştü:
"Benim çocuğum kurtulamadı. Kim bilir fakir fukaranın çocukları nasıl bakılıyor? Hiç olmazsa bir hastane yaptıralım da, benim gibi babaların kalbi yanmasın!"
🔶İstanbul'da inşa edilen ilk ve İstanbul'un fethinden sonra camiye dönüştürülmemiş tek kilise olan Aya İrini, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk müzesi olarak da tarihimizde yer alıyor.
Dünyanın en sağlam tarihi camisi
🔸Süleymaniye Camii bir külliye içinde değerlendirilerek inşaa edilmiş, İstanbul'un en önemli eserlerindendir. Süleymaniye Camii mekânında matematiksel bir çözümle karşılaşılmaktadır.
🔸Kubbeyi taşıyan ve "Taks-i Kisra'ya" benzetilerek kendilerine "Kudret Kemeri" adı takılmış ört büyük askı kemeri altında , kıble aksında yarım kubbelerle birleşen güçlü bir bütünlükle karşılaşılmaktadır. İstanbul depremlerine karşı Mimar Sinan tarafından hazırlıklı olarak inşaa edilmiştir.
🔸Evliya Çelebi'ye göre, İstanbul'a Latinler "Makedonya", Süryaniler "Yankoviçe", Yahudiler " Vizendovina", Frenkler " Konstantiniye", İranlılar "Kayser-i Zemin" gibi isimler vermişler. "Byzantion" ise, İstanbul'un tarihini başlatan isimdir.
Fetih sonrası kurulan ilk Osmanlı semti
🔸Bugün Tarihi Yarımada'nın en önemli kavşak merkezlerinden biri olan Saraçhane, Osmanlı İstanbul'unda kurulan ilk semt olmasının yanında, Fatih ilçesinin temellerinin atıldığı ilk semt olma özelliğini taşır.