Hafta sonunda Fikriyat ile ne okuyalım, ne görelim, kimi yad edelim?

📚ALİYA İZZETBEGOVİÇ- DOĞU BATI ARASINDA İSLAM

Ne var ki Kur'an edebiyat değil hayattır. Dolayısıyla ona bir düşünce tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakmaya başlanır başlanmaz güçlük ortadan kalkar ve bu yanlış intibalar da değerini kaybeder.

Aliya İzzetbegoviç, Batı'nın fikri, kültürel ve siyasi hücumu karşısında İslam dünyasının nasıl bir tutum göstermesi gerektiğinin canlı temsili, umudu oldu. Bosna'yı Bosna yapan Aliya, bütün izleriyle tarihten silinmek istenen bir millete egemenlik kazandıran 'Bilge Kral'dı. Onun en önemli eserlerinden biri de Doğu Batı Arasında İslam adlı kitabıydı.

Çağdaş dünya, uzun zamandır süregelen ve sonu kestirilemeyen kesif bir ideolojik çatışmanın sahnesidir. Hepimiz bir şekilde bu çatışmalarla yüz yüzeyiz. Bu mücadele İçinde acaba İslam'ın yeri neresidir? Bugünkü dünyayı şekillendiren süreçlerdeki rolü nedir? Doğu Batı Arasında İslam tüm bu konuları geniş bir entelektüel ufuk içinde ele alıp cevaplandırmaya çalışıyor.

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