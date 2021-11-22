Arama

Menu

Edebiyatımızda ilklere ne kadar hakimsin? Soruları bil, kendini test et!

Edebiyat duygu ve düşüncelerin en güzel biçimde zihinlerde canlı tutulmasıdır. Adeta dipsiz bir kuyu olan edebiyatımızda değerli yazarların kaleminden çıkan her eser büyük bir yer edinmiş ve hafızalarımıza kazınmıştır. Kimiyle okulda kimiyle kendi tecrübelerimiz esnasında tanıştık. Nihayet hepsinin hayatımızın bir kısmında karşımıza çıktığını gördük. Örneğin; edebiyatımızda ilk edebi roman hangisidir desek ya da ilk tarihi romanımızın ismi nedir diye sorsak, kaçımız bilir? Size birbirinden öğretici sorularla edebiyatımızın önemli yazar ve eserleriyle ilgili, eğlenirken bilgilendirecek bir test hazırladık. Kaç soru bildiğinizi, Instagram hesabımızdan bizlere yazabilirsiniz!

Giriş Tarihi: 22.11.2021 12:49 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 18:10
  • 1
  • 24
İlk yerli roman denemesi hangisidir?
İlk yerli roman denemesi hangisidir?

İlk yerli roman denemesi hangisidir?


•A) Tercüme-i Telemak
•B) İntibah
•C) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
•D) Araba Sevdası

  • 2
  • 24
Edebiyatımızda ilk edebi roman hangisidir?
Edebiyatımızda ilk edebi roman hangisidir?

✍ Edebiyatımızda ilk edebi roman hangisidir?


•A) Eylül
•B) Araba Sevdası
•C) Telamak
•D) İntibah

  • 3
  • 24
Edebiyatımızda ilk realist roman denemesi hangisidir?
Edebiyatımızda ilk realist roman denemesi hangisidir?

Edebiyatımızda ilk realist roman denemesi hangisidir?


•A) Araba Sevdası
•B) Cezmi
•C) Sergüzeşt
•D) Eylül

  • 4
  • 24
Edebiyatımızda ilk köy romanı denemesi hangisidir?
Edebiyatımızda ilk köy romanı denemesi hangisidir?

Edebiyatımızda ilk köy romanı denemesi hangisidir?


•A) Vatan Yahut Silistre
•B) Şair Evlenmesi
•C) Zavallı Çocuk
•D) Karabibik

  • 5
  • 24
Edebiyatımızda ilk psikolojik roman denemesi hangisidir?
Edebiyatımızda ilk psikolojik roman denemesi hangisidir?

✍ Edebiyatımızda ilk psikolojik roman denemesi hangisidir?


•A) Eylül
•B) Zehra
•C) Araba Sevdası
•D) Şermin

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN