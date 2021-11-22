Edebiyatımızda ilklere ne kadar hakimsin? Soruları bil, kendini test et!

Edebiyat duygu ve düşüncelerin en güzel biçimde zihinlerde canlı tutulmasıdır. Adeta dipsiz bir kuyu olan edebiyatımızda değerli yazarların kaleminden çıkan her eser büyük bir yer edinmiş ve hafızalarımıza kazınmıştır. Kimiyle okulda kimiyle kendi tecrübelerimiz esnasında tanıştık. Nihayet hepsinin hayatımızın bir kısmında karşımıza çıktığını gördük. Örneğin; edebiyatımızda ilk edebi roman hangisidir desek ya da ilk tarihi romanımızın ismi nedir diye sorsak, kaçımız bilir? Size birbirinden öğretici sorularla edebiyatımızın önemli yazar ve eserleriyle ilgili, eğlenirken bilgilendirecek bir test hazırladık. Kaç soru bildiğinizi, Instagram hesabımızdan bizlere yazabilirsiniz!