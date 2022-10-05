’Dost Ehli’ ve ’Gönül Adamı’ Fethi Gemuhluoğlu

🔹 "İnsana, fikre, komşuya, coğrafyaya, tarihe, kendi vücuduna, görünen ve görünmeyene her şeye karşı dost olmak" anlayışıyla tanınan Gemuhluoğlu, 1922 yılında İstanbul Göztepe'de, Arapkirli bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

🔹 Fikir insanının çocukluk yılları, son Osmanlı aydınlarının yaşadığı Erenköy ve Göztepe semtlerinde geçti. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam ederek, 1950-1955 yılları arasında İstanbul'da çeşitli okullarda Türk Dili ve Edebiyatı hocalığı, 1955-1963 yıllarında Spor ve Sergi Sarayı Müdürlüğü yaptı.

Fethi Gemuhluoğlu'ndan 20 alıntı