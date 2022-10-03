Derin bir entelektüel: Hilmi Ziya Ülken

🔹 Sosyal bilimlerin her alanında kendisini yetiştirme çabası içinde olan Ülken, kimilerince sosyolog kimilerince de filozof olarak görüldü. Ordinaryus olarak milletine hizmet ederken de liselerde öğretmenlik yaparken de tek arzusu temel meselelere eğilmekti.

🔹 Bu minvalde yaşamı boyunca okumaya, yazmaya ve ders vermeye devam eden Hilmi Ziya, esasında milletimizin modernliğe verdiği tepkileri de akademik olarak somutlaştırır.

Bir eğitim yuvasının tarihi: Darülfünun