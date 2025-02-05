Doğu’nun incisi: İshak Paşa Sarayı

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🔸 Vatan toprağının son durağı olarak nitelendirilen Doğubayazıt, en nihayetinde çok eski bir yerleşim yeridir. Saray ise en tepe noktasına konumlandırıldığı için kartal yuvasını andırmaktadır.

🔸 "Böyle bir saray işte, ancak böyle bir yere yapılırdı" dedirten yapı, Doğunun Topkapı Sarayı'dır. Eserin, harem dairesinin cümle kapısı üstündeki kitabesine göre Hicri 1199 yılında İshak Paşa tarafından inşa ettirilir.