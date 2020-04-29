Arama

Menu

Dilimizdeki şaşırtan İtalyanca kelimeler

İtalya ile olan diplomatik ilişkilerin 1856 yılında başlandığı kabul edilse de iki tarafın birbiriyle ilişkisi 1856'nın da öncesine dayanır. Bugünkü İtalya'nın varoluşu, içindeki şehir devletlerinin 1871'de birliğini tamamlamasıyla ortaya çıkmıştır. Halbuki, Venedikli ve Cenevizli tüccarlar asırlardır Anadolu'da, Akdeniz'de ve İstanbul'da ticaret yapıyordu. Doğal bir sonuç olarak iki taraf da dil, kültür bağlamında birbirinde iz bırakmıştır. Venedikli denizcilerle karşılan Osmanlı denizcilerinin kulağına gelen "mal tempo" kelimesinin "meltem" haline dönüşmesi buna bir örnektir. İşte kültürler arası etkileşim sonucu İtalyancadan dilimize geçen 20 kelime...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 23:51 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 09:27
  • 1
  • 20
BANYO
BANYO

İtalyanca bagno "hamam, kaplıca" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen balneum veya baneum sözcüğünden evrilmiştir.

Türkçede telaffuzu zor olan 25 kelime ve anlamları

  • 2
  • 20
KORSAN
KORSAN

İtalyanca corsaro "deniz akıncısı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca corso "akın, saldırı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cursus sözcüğünden evrilmiştir.

Türkçedeki az bilinen 33 kelime

  • 3
  • 20
PİYASA
PİYASA

İtalyanca piàsa "meydan, çarşı, pazar yeri" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Latince platea "meydan" sözcüğünden alıntıdır.

Rusçadan dilimize geçen 15 şaşırtıcı kelime

  • 4
  • 20
FANİLA
FANİLA

İtalyanca flanella "bir tür yünlü kumaş" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İngilizce flannel sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Galce (Welsh) gwlân "yün" sözcüğünden türetilmiştir.

Arapçadan Türkçeye geçen 30 kelime

  • 5
  • 20
PALYAÇO
PALYAÇO

İtalyanca pagliaccio "bostan korkuluğu [esk.], soytarı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince palliatus "pelerinli, cübbeli" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince pallium "eski Roma'da üst giysi, cübbe" sözcüğünden türetilmiştir.

İngilizcede kullanılan 60 İslami kelime

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN