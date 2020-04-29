Dilimizdeki şaşırtan İtalyanca kelimeler

İtalya ile olan diplomatik ilişkilerin 1856 yılında başlandığı kabul edilse de iki tarafın birbiriyle ilişkisi 1856'nın da öncesine dayanır. Bugünkü İtalya'nın varoluşu, içindeki şehir devletlerinin 1871'de birliğini tamamlamasıyla ortaya çıkmıştır. Halbuki, Venedikli ve Cenevizli tüccarlar asırlardır Anadolu'da, Akdeniz'de ve İstanbul'da ticaret yapıyordu. Doğal bir sonuç olarak iki taraf da dil, kültür bağlamında birbirinde iz bırakmıştır. Venedikli denizcilerle karşılan Osmanlı denizcilerinin kulağına gelen "mal tempo" kelimesinin "meltem" haline dönüşmesi buna bir örnektir. İşte kültürler arası etkileşim sonucu İtalyancadan dilimize geçen 20 kelime...