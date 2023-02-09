Deprem bölgesinde zarar gören tarihi yapılar

🔸 Şirvan Camii ile ilgili bir efsane vardır. Bu efsaneye göre yapı yıkılırsa, temelinde yeniden inşasında kullanılabilecek gümüş ve altın bulunmaktadır.

🔸 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük deprem sonucu, minaresi ve doğu cephesindeki duvarı çökmüş, ikinci depremde ise çok ciddi hasarlar almıştır.