Batı bilimine yön veren Müslüman alim; Abdurrahman es-Sufi kimdir?
Batı bilimine yön veren Müslüman alim; Abdurrahman es-Sufi kimdir?
Döneminin en büyük bilim adamlarından biri olan Abdurrahman es-Sufi, yaptığı çalışmalarla astronomi bilimine yön verdi. Çalışmaları uzun yıllar hem Doğu hem de Batı'da takip edilen alimin kullandığı doksan dört terim de modern gökbilim literatürüne girdi. Peki, birçok bilim adamını etkileyen, Ay'daki bir kratere dahi ismi verilen Abdurrahman es-Sufi'nin bilime katkıları nelerdi?
Giriş Tarihi: 27.11.2019
15:00
Güncelleme Tarihi: 10.02.2021
12:07
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ABDURRAHMAN ES-SUFİ KİMDİR?
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BATI BİLİMİNE YÖN VERDİ
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DÖNEMİNİN EN ÖNEMLİ ESERİNE İMZA ATTI
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