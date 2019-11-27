Batı bilimine yön veren Müslüman alim; Abdurrahman es-Sufi kimdir?

Abdurrahman es- Sûfî, Şerefüddevle'nin Bağdat'ı fethetmesiyle diğer bilim adamlarıyla beraber bu şehre gidip gözlem ve âlimlerle ilmi tartışmalar yaptı. Astronomi alanında önemli çalışmalar yaptığı Bağdat'ta 986 yılında vefat etti.

13. ve 16. yüzyıllar arasında Batı astronomisinde en etkili Müslüman bilim adamlarından biri olan es-Sûfî, Batı'da Azophi ve Azophi Arabus isimleri ile anıldı.