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Batı bilimine yön veren Müslüman alim; Abdurrahman es-Sufi kimdir?

Döneminin en büyük bilim adamlarından biri olan Abdurrahman es-Sufi, yaptığı çalışmalarla astronomi bilimine yön verdi. Çalışmaları uzun yıllar hem Doğu hem de Batı'da takip edilen alimin kullandığı doksan dört terim de modern gökbilim literatürüne girdi. Peki, birçok bilim adamını etkileyen, Ay'daki bir kratere dahi ismi verilen Abdurrahman es-Sufi'nin bilime katkıları nelerdi?

Giriş Tarihi: 27.11.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 12:07
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ABDURRAHMAN ES-SUFİ KİMDİR?
ABDURRAHMAN ES-SUFİ KİMDİR?

10. yüzyılda doğan Abdurrahman es- Sûfî, döneminin önemli bilim adamlarından biriydi. Astronominin en büyük üç temsilcisinden biri olarak kabul edilen es- Sufi'nin hayatı hakkında fazla bilgi bulunmaz.

Rey'de doğan Müslüman bilim adamının asıl adı Abdurrahman olup es-Sufi onun lakabıdır. Büveyhi hükümdarının hocası olan Abdurrahman es- Sûfî, bu sayede emirlerle yakın ilişkide bulundu.

İslam uygarlığındaki astronomi çalışmaları

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BATI BİLİMİNE YÖN VERDİ
BATI BİLİMİNE YÖN VERDİ

Abdurrahman es- Sûfî, Şerefüddevle'nin Bağdat'ı fethetmesiyle diğer bilim adamlarıyla beraber bu şehre gidip gözlem ve âlimlerle ilmi tartışmalar yaptı. Astronomi alanında önemli çalışmalar yaptığı Bağdat'ta 986 yılında vefat etti.

13. ve 16. yüzyıllar arasında Batı astronomisinde en etkili Müslüman bilim adamlarından biri olan es-Sûfî, Batı'da Azophi ve Azophi Arabus isimleri ile anıldı.

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DÖNEMİNİN EN ÖNEMLİ ESERİNE İMZA ATTI
DÖNEMİNİN EN ÖNEMLİ ESERİNE İMZA ATTI

Abdurrahman es-Sûfî'nin en önemli çalışmalarından biri yıldız kataloğu çıkarmasıydı. Bu çalışmasında yıldızları konum, büyüklük ve renk bilgilerine göre katalogladı ve her yıldız takımını hem Dünya'ya göre hem de uzaydaki konumu uyarınca resmetti.

Hazırladığı bu çalışma döneminin en ileri düzeydeki yıldız kataloğuydu.

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GÖKBİLİM LİTERATÜRÜNE KAZANDIRDIKLARI
GÖKBİLİM LİTERATÜRÜNE KAZANDIRDIKLARI

Abdurrahman es- Sûfî'nin çalışmasında kullandığı Arapça terimler, uzun yıllar hem Doğu hem de Batı'daki astronomi çalışmalarında kullanıldı. Sufi'nin kullandığı doksan dört terim modern gökbilim literatürüne girdi.

Abdurrahman el-Sufi'nin oluşturduğu yıldız cetvelinin başlangıcı Hicri 20 Ramazan 353, Miladi 30 Eylül 964 İskender takvimine göre 1276 yılının ilk günüdür.

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YERYÜZÜNDEN GÖZLEMLENEN GALAKSİLERDEN BAHSEDEN İLK BİLİM ADAMI
YERYÜZÜNDEN GÖZLEMLENEN GALAKSİLERDEN BAHSEDEN İLK BİLİM ADAMI

Abdurrahman es-Sûfî, 'küçük bulut' olarak tanımladığı Andromeda Galaksisi'nden ilk kez bahseden bilim adamıdır.

Yemen'de görünen, Macellan'ın 16. yüzyıldaki yolculuğuna kadar Batılılar tarafından bilinmeyen Büyük Macellan Bulutu'nu da tanımladı. Bunlar, Samanyolu Galaksisi haricinde yeryüzünden gözlemlenen ilk galaksilerdi.

Çıplak gözle Küçükayı'nın parlaklığını doğru olarak saptadı ve bazı yıldızların çift olduğunu belirleyen ilk bilim adamı oldu.

Gezegenlerin döndüğünü dünyaya ilk kez tanıtan âlim

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