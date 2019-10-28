Gezegenlerin döndüğünü dünyaya ilk kez tanıtan âlim: Ebu Cafer el-Hazin kimdir?

12. yüzyılda yaşamış olan tarihçi İbnü'l-Esîr, Hâzin'in Büveyhî Emiri Rüknüddevle tarafından Samani Emiri Nûh b. Nasr'ın kumandanlarından Ebû Ali Ahmed b. Muhtâc ile barış görüşmelerinde bulunmak üzere elçi olarak görevlendirdiğini bildirir.

Hazin'in Emirle olan bu yakınlığı sayesinde Rey'deki Büveyhî Veziri Ebü'l-Fazl İbnü'l-Amîd'in himayesine girdi ve ondan sonraki hayatını orada astronomi gözlemleri yaparak ve kitap yazarak geçirdi.

Hâzin aritmetik, geometri ve astronomiye dayanarak yapılan hesaplamalarda uzmandı. Ayrıca astronomi gözlemleriyle ilgili teorik ve pratik disiplinleri iyi bilen âlimin, en iyi çalışmasının Zîcü's-safâʾih olduğunu kabul edilir.