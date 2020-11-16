Ara tatilde ne okuyalım, ne izleyelim, nereye gidelim?
Yorucu bir eğitim-öğretim döneminin ardından öğrenciler, ara tatile girdi. Bu zamanı daha kaliteli geçirmek isteyen öğrenci ve veliler için birbirinden değerli tavsiyeleri sizlerle buluşturuyoruz. Fikriyat'ın yeni formatı olan "Farkında mısınız?" videoları ile dikkatimizden kaçan tarihin tanıklarıyla tanışabilir, ailenizle keyifli zaman geçirmek için oyunlar oynayabilirsiniz. Ya da Yedi Güzel Adam'dan biri olarak tanıdığımız Rasim Özdenören'in çağımızın sorunlarına çözüm yolları önerdiği kitabını okuyabilirsiniz. Gelin tavsiye listesine daha yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 16.11.2020
09:56
Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
10:55
Ne okuyalım: Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler - Rasim Özdenören
Müslüman çağın gözüyle İslam'a bakmaz, İslam'ın gözüyle çağa bakar.
📌 Yedi Güzel Adam'dan biri olarak tanıdığımız Rasim Özdenören, düşünce dünyamıza derin izler bırakan yazarlarımızdan biridir. Özellikle de öykü alanındaki başarılı ürünleriyle edebiyatımızda önemli bir yer edinen Özdenören, çağımızın önemli sorunlarını işleyerek onlara çözüm bulmaya çalışır.
📌 Bu sorunlardan biri de insanın, toplumsal hayatı gibi düşünce hayatının da karmaşıklaştığı bir dünyada 'Müslümanca düşünme'nin imkân ve yöntemi ne olduğudur. Edebiyat ve özellikle öykü alanındaki başarılı ürünleriyle de tanınan Rasim Özdenören'in bu klasikleşmiş eserinde; insanın, toplumsal hayatı gibi düşünce hayatının da karmaşıklaştığı bir dünyada "Müslümanca düşünme"nin imkan ve yöntemi nedir? İslam konusunda yeterli "malumat"a sahip olmak, Müslümanca düşünmek için yeter mi? İslam'ın özü ve bütünüyle kaynaştırılamayan bilginin, düşünme etkinliğini oryantalist bakış açısına mahkum etmesi kaçınılmaz olmayacak mı? gibi sorulara cevap alınır.
Rasim Özdenören'den alıntılar
Ne izleyelim: Farkında mısınız?
Her gün önünden geçip gittiğimiz fakat dikkatimizden kaçan tarihin tanıklarıyla tanışmanın zamanı geldi. Kadim medeniyetin izlerini unutulmaması, tarihi belleğimize sahip çıkılması amacıyla oluşturduğumuz "Farkında mısınız" formatımız ile kültürel değerlerimize sahip çıkıyoruz.
Hadi, sizi İstanbul'un orta noktasına götürelim.
Nereye gidelim: İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi
📌 İslam medeniyetinin bilim ve teknoloji alanında oluşturduğu benzersiz birikimin ürünleri, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nde sergileniyor. Müze toplam 570 adet alet, cihaz kopyaları, maket ve model koleksiyonu ile alanında Türkiye'de ilk, dünyada ise ikinci örnek.
📌 8-16. yüzyıllar arasında Müslüman bilginlerce icat edilmiş çeşitli bilim ve teknoloji aletleri sergileniyor. 700'den fazla eserin sergilendiği müzeye her yıl yeni eserler eklenerek gelişimi devam ettiriliyor.
Bir günde İstanbul'da öğrenci olarak neler yapabiliriz?
📌 İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nde, Müslüman bilim adamlarının bilime sağladıkları katkılar; "Astronomi, Coğrafya, Denizcilik, Saatler, Geometri, Optik, Tıp, Kimya, Mimari, Fizik ve Teknik, Savaş Tekniği, Mineraller ve Fosil Oluşumlar, Antik Objeler ile Orientleştirici Stilde Avrupa Camı ve Seramiği" olmak üzere farklı bölümlerde anlatıldı.
Binanın her iki katında da görülmeye değer birbirinden ilginç çalışmalar mevcut. "Optik" alanında, 14. yüzyılda İslam kültürünün en önemli şahsiyetlerinden biri Kemaluddin el-Farisi'dir. Kemaluddin el-Farisi'nin optik alanında ulaştığı önemli araştırma sonuçlarından biri de gözbebeğinin yapısına ilişkin öğretisi olur.
📌 El-Farisi, kesilen bir koyundan aldığı göz üzerinde deneylerini yapar. İlk olarak, merceğin ön yüzeyinden gelen yansımayı tespit eder ve bu yansımayı kendi teorisi çerçevesinde mükemmel bir şekilde temellendirir.
Gülhane Parkı içindeki İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, 09:00 – 18:00 saatleri arasında haftanın yedi günü ziyarete açık.
Ziyaret ücreti 18 TL. Müzekart geçerli.
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