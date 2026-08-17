Osmanlı saray mutfağının meşhur 5 yemeği
Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş toprakları, farklı kültürleri bir araya getirerek zengin bir mutfak mirası oluşturmasına olanak sağlamıştır. Osmanlı mutfağı, kendine has geniş bir yemek yelpazesine sahiptir. Lezzetleriyle, sunumuyla bugünkü Türk mutfağının da temelini oluşturmuştur. Osmanlı Devleti'nde mutfağa büyük önem verilmiştir. Matbah-ı Amire denilen saray mutfakları bu zengin kültürün başladığı yerdir. İşte, hem lezzetiyle hem de gösterişliliğiyle nam salmış zengin Osmanlı mutfağının meşhur 5 yemeğini sizler için araştırdık.
Hünkarbeğendi nedir?
🍽 Osmanlı saray mutfağının en lezzetli yemekleri arasında olan hünkarbeğendi, isminden de anlaşılacağı gibi padişahların en sevdiği yemeklerden birisi olması hasebiyle saray aşçıları tarafından sıklıkla yapılmış ve saray mutfağındaki yerini almıştır.
🍽 Hünkarbeğendi yemeği, Osmanlı saray mutfağının en özel yemeğidir. Protein bakımından oldukça zengin olan bu geleneksel yemek, Anadolu coğrafyasının hemen hemen her yerinde yapılan meşhur bir yemektir.
Hünkarbeğendi nasıl yapılır?
🍽 Hünkarbeğendi, baharatlı patlıcanla yapılır. Patlıcanlar ızgaraya alınır ve sonra püre haline getirilir.
🍽 Lezzetiyle günümüze kadar gelen bu yemek; süt, eritilmiş tereyağ ve kavrulmuş un ile karıştırılarak yapılır. Püre halini alan patlıcanlı karışımın üzerine pişmiş kuzu etinin yağsız tarafı küçük küçük doğranarak servis edilir.
Babagannuş nedir?
🍽 Hatay ilimizin en meşhur lezzetlerinden birisi de Babagannuş'tur. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yemeklerden önce veya yemeklerle birlikte, genellikle ana yemeğin yanında sofralarda yerini alan meze olarak sunulur.
🍽 Özellikle Lübnan ve Arap mutfaklarında benzerlik gösteren bu yemek, Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyeti altındaki bölgelerde de yaygın olarak tüketilmiştir. Saray mutfağında da kendine yer bulan bu lezzet, Osmanlı kültürünün zenginliklerini taşıyan ve farklı mutfakların birleşimini yansıtan önemli birer örnektir.
🍽 Babagannuş yemeği, genellikle kebapların yanında servis edilir, yapımı oldukça basittir. Yemek; doğranmış soğan, domates ve diğer sebze ile harmanlanmış patlıcanla yapılır.
🍽 Hatay'da Ebuganuş, Adana'da Babagannuş olarak yaygın olan bu yemeğin "ebu" kelimesinin "babası" anlamına gelmesiyle Türkçe'ye Babagannuş olarak çevrilir. Çeşitli yörelerce babagannuc, abugannuc, babakanuc, mutabal, abu gannuş, baba hannuş olarak da isimlendirilir.
Kirde Kebabı
🍽 Osmanlı saray mutfağının bir diğer harika lezzeti; Kirde Kebabı'dır. Evliya Çelebi, gezip gördüğü yerleri kaleme aldığı kitabı Seyahatnamesi'nde, bu kebabı Bursa'ya atfetmiştir.
🍽 Kirde kebabının hangi yöreye ait olduğu bugün tam olarak bilinmemektedir. Günümüzde, Kirde kebabı denildiğinde akla gelen yerlerden biri de İzmir'dir. Osmanlı'dan günümüze kadar gelen nefis Kirde kebabı Türk mutfağında da yerini hala korumaktadır.