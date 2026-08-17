Osmanlı saray mutfağının meşhur 5 yemeği

1 /10 Hünkarbeğendi Tarifi, Nasıl Yapılır?















Hünkarbeğendi nedir?

🍽 Osmanlı saray mutfağının en lezzetli yemekleri arasında olan hünkarbeğendi, isminden de anlaşılacağı gibi padişahların en sevdiği yemeklerden birisi olması hasebiyle saray aşçıları tarafından sıklıkla yapılmış ve saray mutfağındaki yerini almıştır.

🍽 Hünkarbeğendi yemeği, Osmanlı saray mutfağının en özel yemeğidir. Protein bakımından oldukça zengin olan bu geleneksel yemek, Anadolu coğrafyasının hemen hemen her yerinde yapılan meşhur bir yemektir.