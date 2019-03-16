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50 ilginç soru 50 doğru cevap

Dünyanın en uzun romanının 10 ciltten oluştuğunu ve toplamda 2 milyona yakın kelime içerdiğini biliyor muydunuz? Ya da Mozart'ın neden Türk Marşı bestelediğini? Sizler için 50 ilginç sorunun 50 doğru cevabını derledik.

Giriş Tarihi: 16.03.2019 09:00 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 10:52
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Futbol tarihin en uzun süren maçı kaç saattir?
Futbol tarihin en uzun süren maçı kaç saattir?

Şili'nin başkenti Santiago'da oynanan ve 120 saat süren maç, dünyanın en uzun futbol maçı olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi.

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Dünyada pasaport kullanmadan her ülkeyi gezebilen kişi kimdir?
Dünyada pasaport kullanmadan her ülkeyi gezebilen kişi kimdir?

Tüm dünyada pasaport ihtiyacı olmaksızın seyahat edebilen tek insan II. Elizabeth'tir.

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Hindistan 1950 Dünya Kupası’na katılmaktan neden vazgeçti?
Hindistan 1950 Dünya Kupası’na katılmaktan neden vazgeçti?

Hindistan, futbolcularının yalın ayak oynamasına izin verilmemesi üzerine 1950 Dünya Kupası'na katılmaktan vazgeçti.

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En fazla seyircisi olan maç hangisidir?
En fazla seyircisi olan maç hangisidir?

En fazla seyircili maç, 1950 Dünya Kupası'nda Maracana'daki Brezilya-Uruguay finalidir. Maçı 199 bin 854 kişi izlemeye gitmiştir.

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1939 yılında un fabrikaları un çuvallarını desenli üretmiştir?
1939 yılında un fabrikaları un çuvallarını desenli üretmiştir?

Yoksul anneler, fabrikaların ürettiği desenli un çuvallarından çocuklarına elbise dikerdi.

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