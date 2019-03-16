50 ilginç soru 50 doğru cevap

Dünyanın en uzun romanının 10 ciltten oluştuğunu ve toplamda 2 milyona yakın kelime içerdiğini biliyor muydunuz? Ya da Mozart'ın neden Türk Marşı bestelediğini? Sizler için 50 ilginç sorunun 50 doğru cevabını derledik.