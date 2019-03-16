50 ilginç soru 50 doğru cevap

Dünyanın en uzun romanının 10 ciltten oluştuğunu ve toplamda 2 milyona yakın kelime içerdiğini biliyor muydunuz? Ya da Mozart'ın neden Türk Marşı bestelediğini? Sizler için 50 ilginç sorunun 50 doğru cevabını derledik.
Giriş Tarihi: 16.03.2019
09:00
Güncelleme Tarihi: 16.03.2019
10:52
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1
50
Futbol tarihin en uzun süren maçı kaç saattir?
2
50
Dünyada pasaport kullanmadan her ülkeyi gezebilen kişi kimdir?
3
50
Hindistan 1950 Dünya Kupası’na katılmaktan neden vazgeçti?
4
50
En fazla seyircisi olan maç hangisidir?
5
50
1939 yılında un fabrikaları un çuvallarını desenli üretmiştir?