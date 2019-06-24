33 ilginç soru 33 doğru cevap

Yapılan araştırmalara göre karanlıkta düzenli uyku, melatonin hormonunu ve kansere bağışıklığı arttırıyor. Karanlıkta uzun ve düzenli uyku bu salgıyı ve kansere bağışıklığı artırır bu yüzden görme engellilerde kanser riski oldukça azdır.