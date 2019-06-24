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33 ilginç soru 33 doğru cevap

Mozart neden Türk Marşı besteledi? 1939 yılında un fabrikaları un çuvallarını neden desenli üretti? İlaç alırken yememeniz gereken meyve var mı? Dünyanın en ölümcül canlısı hangisidir? Sizler için, 33 ilginç sorunun 33 doğru cevabını derledik.

Giriş Tarihi: 24.06.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 19:54
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1939 yılında un fabrikaları un çuvallarını neden desenli üretmiştir?
1939 yılında un fabrikaları un çuvallarını neden desenli üretmiştir?

Yoksul anneler, fabrikaların ürettiği desenli un çuvallarından çocuklarına elbise dikerdi.

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Görme engelliler neden kansere yakalanmaz?
Görme engelliler neden kansere yakalanmaz?

Yapılan araştırmalara göre karanlıkta düzenli uyku, melatonin hormonunu ve kansere bağışıklığı arttırıyor. Karanlıkta uzun ve düzenli uyku bu salgıyı ve kansere bağışıklığı artırır bu yüzden görme engellilerde kanser riski oldukça azdır.

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Dünyada pasaport kullanmadan her ülkeyi gezebilen kişi kimdir?
Dünyada pasaport kullanmadan her ülkeyi gezebilen kişi kimdir?

Tüm dünyada pasaport ihtiyacı olmaksızın seyahat edebilen tek insan II. Elizabeth'tir.

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İlaç alırken yememeniz gereken meyve hangisidir?
İlaç alırken yememeniz gereken meyve hangisidir?

İlaç alırken greyfurt suyu içmek zehirlenmelere ve hatta ölümlere neden olabilir.

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Yabancı El Sendromu nedir?
Yabancı El Sendromu nedir?

Yabancı El Sendromu, kişinin ellerinden birisinin bireyin bilincinden bağımsız, kendi bilinci varmış gibi hareket etmesine sebep olan nörolojik bir hastalıktır.

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