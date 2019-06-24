33 ilginç soru 33 doğru cevap

Mozart neden Türk Marşı besteledi? 1939 yılında un fabrikaları un çuvallarını neden desenli üretti? İlaç alırken yememeniz gereken meyve var mı? Dünyanın en ölümcül canlısı hangisidir? Sizler için, 33 ilginç sorunun 33 doğru cevabını derledik.
Giriş Tarihi: 24.06.2019
15:36
Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
19:54
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1
33
1939 yılında un fabrikaları un çuvallarını neden desenli üretmiştir?
2
33
Görme engelliler neden kansere yakalanmaz?
3
33
Dünyada pasaport kullanmadan her ülkeyi gezebilen kişi kimdir?