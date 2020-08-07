Zulüm ile ilgili ayet ve hadisler

Kur'an'ın üzerinde en çok durduğu kavramlardan biri şüphesiz zulümdür. Zulüm ve türevleri Kur'an'da üç yüze yakın yerde geçer; bize, zalimlerin/zulmedenlerin cezasız kalmayacaklarını haber verir. Zalimlerin hiçbir yardımcısı bulunmadığı gibi bunlara meyledenlerin de azaba çarptırılacağı ve Allah tarafından kendilerine yardım edilmeyeceği de açıkça belirtilmektedir. Yüce Rabbimiz, zulmün her türlüsünü haram kılarak; "Zalimlerin hiçbir dostu ve sözü dinlenecek şefaatçısı yoktur." buyurur. Sizler için zulüm ile ilgili ayet ve hadisleri derledik.
Giriş Tarihi: 07.08.2020
09:16
Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
09:34