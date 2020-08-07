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Zulüm ile ilgili ayet ve hadisler

Kur'an'ın üzerinde en çok durduğu kavramlardan biri şüphesiz zulümdür. Zulüm ve türevleri Kur'an'da üç yüze yakın yerde geçer; bize, zalimlerin/zulmedenlerin cezasız kalmayacaklarını haber verir. Zalimlerin hiçbir yardımcısı bulunmadığı gibi bunlara meyledenlerin de azaba çarptırılacağı ve Allah tarafından kendilerine yardım edilmeyeceği de açıkça belirtilmektedir. Yüce Rabbimiz, zulmün her türlüsünü haram kılarak; "Zalimlerin hiçbir dostu ve sözü dinlenecek şefaatçısı yoktur." buyurur. Sizler için zulüm ile ilgili ayet ve hadisleri derledik.

Giriş Tarihi: 07.08.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 09:34
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"İçlerinden zulmedenler, (söylediğimiz) sözü, kendilerine söylenmeyen bir sözle değiştirdiler. Biz de haksızlık ettiklerinden dolayı üzerlerine gökten bir azap gönderdik."

(A'raf,7/162)

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"Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah onları ancak, gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor O gün başlarını dikerek (çağırıldıkları yere doğru) koşarlar. Gözleri kendilerine bile dönmez, kalpleri de bomboştur. (Ey Muhammed!) İnsanları, kendilerine azabın geleceği gün ile uyar. Zira o gün zalimler, "Ey Rabbimiz! Yakın bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim" diyecekler. Onlara şöyle denilecek: "Daha önce siz, sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz?" "Kendilerine zulmedenlerin yerlerinde oturdunuz. Onlara ne yaptığımız ise size belli olmuştu. Size misaller de vermiştik." Onlar gerçekten tuzaklarını kurmuşlardı. Tuzakları yüzünden dağlar yerinden oynayacak olsa bile, tuzakları Allah katındadır (Allah onu bilir). Sakın Allah'ın, peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma! Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir."

İbrahim 42-47

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"Şüphesiz inkar edenler ve zulmedenler (var ya) Allah onları asla bağışlayacak ve doğru yola iletecek değildir. (Allah onları) ancak içinde ebedi kalacakları cehennemin yoluna iletir. Bu ise Allah'a çok kolaydır."

Nisa, 4/168,169

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"Kim Allah'a karşı yalan uydurandan, ya da onun âyetlerini yalanlayandan daha zalimdir? Şüphesiz ki, zalimler kurtuluşa eremez."

Enam 6/21

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Ebu İdris el-Havlânî, Ebu Zerr (radıyallahu anh)'den anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), aziz ve celil olan Rabbinden naklen anlattığına göre, Rabb Teala şöyle buyurmuştur:"Ey kullarım! Ben nefsime zulmü haram ettim, onu sizin aranızda da haram kıldım. Öyleyse birbirinize zulmetmeyin.!"

Müslim, Birr, 15, hds. no: (2577), (IV / 1994)

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