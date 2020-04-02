Zekatın belli bir zamanı var mı? Altının zekatı nasıl verilir? Zekat ne zaman verilir?

Tüm dünyada etkisi her geçen gün artan corona virüs salgını sebebiyle mağdur olan dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldı. Bunun üzerine çok zekât ile katkıda bulunabilme konusunda Diyanet'e çok sayıda soru yöneltildi. Diyanet bu konuda şöyle bir fetva yayınladı:

"Zekât, söz konusu kimselere mükellefler tarafından doğrudan verilebileceği gibi aracı bir organizasyon vasıtası ile vekâleten de ödenebilir. Açılan zekât hesabına zekât niyetiyle para yatırmakla da vekâlet gerçekleşmiş sayılır. Bu çerçevede zekâtların bugünlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması da caizdir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu tür kampanyalara zekâtını yatıran mükellefin yatırdığı meblağın zekât olduğunu belirtmesi, yetkililerin de zekât fonunda toplanan bu paraların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda gereken hassasiyeti göstermesidir."

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