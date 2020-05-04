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Yunus Emre Divanı'ndan seçmeler

Zamanın sesi Yunus Emre, maddeyi mana ile gördü, sözü aşkla söyledi. O, düşüncelerini şiirle ifade ederken sade fakat derindi. Allah ve insan sevgisini, dostluğu, kardeşliği, merhamet ve yardımlaşmayı öğütleyen şiirleri, yüzyılları aşarak günümüze kadar ulaştı. İşte Tapduk Emre'nin dergahında yetişen Yunus Emre'nin Divanı'ndan seçkiler...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 01:05 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 09:34
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İŞİTİN EY YARENLER
İŞİTİN EY YARENLER

İşitin ey yarenler aşk bir güneşe benzer
Aşkı olmayan kişi misali taşa benzer
Taş gönülde ne biter dilinde ağu tüter
Nice yumşak söylese sözü savaşa benzer
Aşkı var gönlü yanar yumşanır muma döner
Taş gönüller kararmış sarp katı kışa benzer
Ol sultan kapısında hazreti tapısında
Aşıkların yıldızı her dem çavuşa benzer
Geç Yunus endişeden gerekse bu pişeden
Ere aşk gerek evvel ondan dervişe benzer

ŞAİRLERİN KALEMİNDEN İSTANBUL İÇİN YAZILMIŞ 15 ŞİİR

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İLİM İLİM BİLMEKTİR
İLİM İLİM BİLMEKTİR

İlim ilim bilmektir,
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin,
Ya nice okumaktır.

Okumaktan mani ne?
Kişi Hakkı bilmektir,
*Çün okudun bilemedin,
Ha bir kuru emektir.

*Çün: Zira, çünki, madem ki

***

Dört kitabın manisi,
Bellidir bir elifte,
Sen elifi bilmezsin,
Bu nice okumaktır?

Yunus der ki: Ey hoca,
Gerekse var bin Hacca,
Hepisinden iyice,
Bir gönüle girmektir.

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BEN ONU GÖRMEYE GELDİM
BEN ONU GÖRMEYE GELDİM

Benim burda kararım yok
Ben burdan gitmeye geldim
Bezirgânım metaim çok
Alana satmaya geldim

Ben gelmedim dava için
Benim işim sevi için
Gönüller dost evi için
Gönüller yapmaya geldim

Dost esriği deliliğim
Aşıklar bilir neliğim
Devşiriben ikiliğim
Birliğe yetmeye geldim

***

Siz Yunus'tan sorun haber
Dost kanda ise anda var
Haberi gel gör benden al
Ben onu görmeye geldim

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BİR GÜN
BİR GÜN

Ey yarenler, ey kardaşlar
Ecel ere ölüm bir gün
İşlerime pişman olup
Kendi özüme gelem bir gün
Yanlarıma kona elim
Söz söylemez ola dilim
Karşıma gele amelim
Nettim ise görem bir gün
***
Yunus Emre sen bu sözü
Dahi tamam etmemişin
Tek yürüyeyim neyleyim
Üstadıma gelem bir gün

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DOSTA GİDEM
DOSTA GİDEM

Ben dost ile dost olmusam
Kimseler dost olmaz bana
Munkirler bakar gülüşur
Selam dahi vermez bana
Ben dost ile dost olayım
Ölmez evvel öleyim
Canımı kurban vereyim
Dünya baki kalmaz bana
Ben aşıkı biçareyim
Baştan aşağı yareyim
Ben bir deli divaneyim
Aklım da yar olmaz bana
***
Derviş Yunus nice diyem
Ben bu canı terk idem
Yan yana dosta gidem
Perde hicap olmaz bana

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