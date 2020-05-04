Yunus Emre Divanı'ndan seçmeler

Ben dost ile dost olmusam

Kimseler dost olmaz bana

Munkirler bakar gülüşur

Selam dahi vermez bana

Ben dost ile dost olayım

Ölmez evvel öleyim

Canımı kurban vereyim

Dünya baki kalmaz bana

Ben aşıkı biçareyim

Baştan aşağı yareyim

Ben bir deli divaneyim

Aklım da yar olmaz bana

***

Derviş Yunus nice diyem

Ben bu canı terk idem

Yan yana dosta gidem

Perde hicap olmaz bana