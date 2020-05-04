Yunus Emre Divanı'ndan seçmeler
Zamanın sesi Yunus Emre, maddeyi mana ile gördü, sözü aşkla söyledi. O, düşüncelerini şiirle ifade ederken sade fakat derindi. Allah ve insan sevgisini, dostluğu, kardeşliği, merhamet ve yardımlaşmayı öğütleyen şiirleri, yüzyılları aşarak günümüze kadar ulaştı. İşte Tapduk Emre'nin dergahında yetişen Yunus Emre'nin Divanı'ndan seçkiler...
Giriş Tarihi: 04.05.2020
01:05
Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
09:34
İşitin ey yarenler aşk bir güneşe benzer
Aşkı olmayan kişi misali taşa benzer Taş gönülde ne biter dilinde ağu tüter Nice yumşak söylese sözü savaşa benzer Aşkı var gönlü yanar yumşanır muma döner Taş gönüller kararmış sarp katı kışa benzer Ol sultan kapısında hazreti tapısında Aşıkların yıldızı her dem çavuşa benzer Geç Yunus endişeden gerekse bu pişeden Ere aşk gerek evvel ondan dervişe benzer
ŞAİRLERİN KALEMİNDEN İSTANBUL İÇİN YAZILMIŞ 15 ŞİİR
İlim ilim bilmektir,
İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsin, Ya nice okumaktır. Okumaktan mani ne? Kişi Hakkı bilmektir, * Çün okudun bilemedin, Ha bir kuru emektir.
*
: Zira, Çün çünki, madem ki
***
Dört kitabın manisi,
Bellidir bir elifte, Sen elifi bilmezsin, Bu nice okumaktır? Yunus der ki: Ey hoca, Gerekse var bin Hacca, Hepisinden iyice, Bir gönüle girmektir.
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Benim burda kararım yok
Ben burdan gitmeye geldim Bezirgânım metaim çok Alana satmaya geldim
Ben gelmedim dava için
Benim işim sevi için Gönüller dost evi için Gönüller yapmaya geldim
Dost esriği deliliğim
Aşıklar bilir neliğim Devşiriben ikiliğim Birliğe yetmeye geldim
***
Siz Yunus'tan sorun haber
Dost kanda ise anda var Haberi gel gör benden al Ben onu görmeye geldim
Ey yarenler, ey kardaşlar
Ecel ere ölüm bir gün İşlerime pişman olup Kendi özüme gelem bir gün Yanlarıma kona elim Söz söylemez ola dilim Karşıma gele amelim Nettim ise görem bir gün *** Yunus Emre sen bu sözü Dahi tamam etmemişin Tek yürüyeyim neyleyim Üstadıma gelem bir gün
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Ben dost ile dost olmusam
Kimseler dost olmaz bana Munkirler bakar gülüşur Selam dahi vermez bana Ben dost ile dost olayım Ölmez evvel öleyim Canımı kurban vereyim Dünya baki kalmaz bana Ben aşıkı biçareyim Baştan aşağı yareyim Ben bir deli divaneyim Aklım da yar olmaz bana *** Derviş Yunus nice diyem Ben bu canı terk idem Yan yana dosta gidem Perde hicap olmaz bana