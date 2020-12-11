Yağmur duası nasıl yapılır? Peygamber Efendimizin yağmur duası...

📌 Enes bin Mâlik der ki: "Üzerimize öyle bir yağmur yağdı ki, neredeyse evlerimize gitme imkânı bulamayacaktık. O gün, ertesi gün, daha ertesi gün, tâ öteki cumaya kadar yağmur yağmaya devam etti."(Buhârî, 1:179; Müsned, 3:261)

Bir hafta süren yağmurun ardından ertesi Cuma bir adam gelerek "Ey Allah'ın elçisi, yağmur sebebiyle, mallarımız telef oldu, yollarımız kapandı. Allah'a dua etseniz de şu yağmuru durdursa!" dedi.

Bunun üzerine Peygamberimiz, "Allahümme havâleynâ velâ aleynâ. Allâhümme! ale'l-âkâm ve'd-dırâb ve butîni'l-evdiye ve menâbiti'ş-şecer" (Allah'ım! Üzerimize değil, çevremize; Allah'ım, dağlara, tepelere, vadilerin içlerine ve ağaç biten yerlere) diye dua etti ve yağmur hemen kesildi.

(Buhârî, "İstiska", 6; Müslim, "İstiska", 2, 8)

📌 Enes bin Mâlik şöyle anlatır: "Resûlullah aleyhisselâm duâ ederken de eliyle, semânın neresine işaret ettiyse orası açıldı ve Medine üstü, açık bir meydan gibi oldu. Medine çevresine yağmur yağarken, Medine'ye bir damla bile düşmüyordu. Etraftan gelenler, oralarda bol bol yağmur yağdığını haber vermekte idiler."(Müslim, 2:614)

Rabbe ulaşmanın en güzel yolu: Dua