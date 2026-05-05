Üsküdar mavisi: Çinili Camii

🔹 Üsküdar'ın doğu yamacında inşa edilen Çinili külliyenin banisinin Mahpeyker Kösem Sultan olduğunu belirten Arpacı, "Külliye 1640 yılında tamamlanıyor ve mimarının o dönemin baş mimarı Kasım Ağa olduğu düşünülüyor. Külliye cami, medrese, sıbyan mektebi, çeşme, sebil ve çift hamamdan oluşuyor." dedi. Arpacı, külliyenin odak noktasının cami olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Külliyenin birimleri topografyadan ötürü dağınık biçimde yerleştiriliyor. Bu anlayış 17. yüzyıl Osmanlı mimarisinde yaygın görünen bir durum. Külliyenin odak noktasını oluşturan cami esasen mütevazı ölçülerde. Kareye yakın dikdörtgen planlı olan yapı, merkezi kubbeyle örtülü ve etrafında son cemaat revakı var. Ancak külliyeye adını veren de bu caminin iç mekanındaki çinileri. Çiniler, Kütahya üretimli ve kompozisyon olarak nebati motifler hakim."

🔹 Çinilerde zemin üzerine mavi, firuze ve yeşil renklerin kullanıldığını, kompozisyon olarak ise nebati motiflerin hakim olduğunu anlatan Arpacı, yine iç kısımda Fetih suresinden oluşan bir kitabe kuşağının yer aldığını, bunun da Osmanlı mimarisi açısından önemli detay olduğunu dile getirdi.