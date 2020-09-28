Umre hakkında merak edilen dini sorular

📌 Suudi Arabistan, koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini 4 Ekim'den itibaren kademeli olarak başlatacağını duyurdu.

📌4 Ekim'den itibaren ülke içinden umre yapmak isteyenler için Mescid-i Haram'ın kapasitesinin yüzde 30'unun (günlük 6 bin kişi) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edilecek.

📌 Kasım ayının başından itibaren, tam kapasiteyle yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacak.

Peki, umre hakkında merak edilen sorular neler? Gelin daha yakından bakalım.👇