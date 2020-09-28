Umre hakkında merak edilen dini sorular
Umre, kulluğumuzdaki eksikleri görüp onları tamamlamadır. Yüce Allah'ın Hz. İbrahim (as)'e buyurduğu "Ey İbrahim! İnsanlara hac için çağrıda bulun. Gerek yürüyerek gerekse yorgun develer üzerinde uzak mesafelerden sana gelsinler. Gelsinler de menfaatlerine olan nice hadiselere bizzat şahit olsunlar." ilahi emrinden sonra müminler bu mukaddes makamı durup dinlenmeksizin ziyaret etti. Küçük hac da denilen umre hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 28.09.2020
09:11
Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
10:08
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Suudi Arabistan, koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini 4 Ekim'den itibaren kademeli olarak başlatacağını duyurdu.
📌4 Ekim'den itibaren ülke içinden umre yapmak isteyenler için
Mescid-i Haram'ın kapasitesinin yüzde 30'unun (günlük 6 bin kişi) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edilecek.
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Kasım ayının başından itibaren, tam kapasiteyle yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacak.
Peki, umre hakkında merak edilen sorular neler? Gelin daha yakından bakalım.👇
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Umre, ihrama girerek tavaf ve sa'y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir. Hanefî ve Malikilere göre her Müslüman'ın ömründe bir defa umre yapması müekked sünnettir. Şafii ve Hanbelîlere göre ise farzdır.
*Sa'y: Safa ile Merve arasında yedi defa gidip gelme
*Müekked sünnet: Peygamber Efendimizin düzenli olarak yapıp nadiren terk ettiği amelleri
Umrenin yapılışı nasıldır?
Kredi kartı veya taksitle umreye gidilir mi?
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Faize düşmemek şartıyla kredi kartına taksit yapılarak hac veya umreye gidilebilir. Faizli kredi ise caiz değildir. Bu bakımdan böyle bir para ile hacca veya umreye gitmek doğru değildir.
📌 Bankalardan alınan borcun geri ödenmesinde kar payı adı altında fazla para alınması işlemi faize dönüştürür. Faizli kredi ile umreye gitmek ise caiz değildir.
Gönül ülkesini imar etmek
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Umre için belirli bir zaman yoktur, her zaman yapılabilir. Ramazanda yapılması mendup ve daha faziletlidir. Ancak Hanefî mezhebinde "teşrik günleri" denilen yılda beş gün yani arife günü sabahından bayramın 4. günü güneş batıncaya kadarki süre içinde umre yapılmaması daha uygundur.
📌 Diğer üç mezhepte, haccetmeyen kişilerin teşrik günleri dahil her zaman umre yapmaları, kerâhetsiz câiz görülmüştür. Haccedenler ise, Mâlikîlere göre bayramın 4. günü güneş batıncaya kadar, Şâfiîlere göre ise veda tavafı dışında haccın bütün şartlarını tamamlanmadıkça umre yapamazlar.
Hac ve umrenin önemi hakkında 40 hadis
Umrenin farzları nelerdir?
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Hanefîlere göre, umrenin farzları ihram ve tavaf olmak üzere ikidir. Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür. Şafii ve Hanbelilere göre ihram, tavaf, sa'y ve tıraş birer rükündür. Mâlikî mezhebinde ise, ilk üçü rükün, tıraş ise vâciptir.
Hz. Peygamber'in kabrini ziyaret adabı