Üç ayları nasıl değerlendirmeliyiz?

◾ Receb ayı ile başlayıp, Şaban ayı ile süren ve Ramazan bayramı ile hitama eren Üç aylar, müminlerin Allah'ın (CC) ipine sıkı sıkıya sarıldıkları manevi bir iklimdir.

◾ Bu aylar boyunca Müslümanlar hayır işlerinde birbirleri ile yarışarak, toplumsal hususlarda birleşmiş bir görüntü çizerler. Üç aylar herkesi Allah (CC) ve rızası etrafında birleştirir.