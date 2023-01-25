Üç ayları nasıl değerlendirmeliyiz?
Feyiz, bereket ve rahmet mevsimi olan Üç aylara uzun bir aranın ardından kavuşmanın kıvancını yaşıyoruz. Bu değerli vakitlerde gerçekleştireceğimiz salih ameller bizi Allah Teala'ya (CC) ve rızasına bir adım daha yaklaştıracaktır. İçerisinde Regaib, Miraç, Berat kandili ve Kadir gecesi gibi mukaddes geceleri barındıran Üç aylar adeta kişinin günahlarından arındığı bir iklimdir. Peki, Üç ayları nasıl değerlendirmeliyiz?
Giriş Tarihi: 25.01.2023
14:33
Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
15:19
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Receb ayı ile başlayıp, Şaban ayı ile süren ve Ramazan bayramı ile hitama eren Üç aylar, müminlerin Allah'ın (CC) ipine sıkı sıkıya sarıldıkları manevi bir iklimdir.
◾ Bu aylar boyunca
Müslümanlar hayır işlerinde birbirleri ile yarışarak, toplumsal hususlarda birleşmiş bir görüntü çizerler. Üç aylar herkesi Allah (CC) ve rızası etrafında birleştirir.
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Receb ayı bünyesinde iki kandil gecesi barındıran, manevi olarak derecesi, mukaddesatı ve fazileti yüksek bir aydır. Bu ayın ilk Cuma gecesi Regaib, 27. gecesi ise Miraç Kandili olarak Müslümanlarca idrak edilmektedir.
◾ Receb ayı müminlerin hallerini
muhasebe ettiği, ibadete sarıldıkları, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini artırdıkları ve çokça tevbe ettikleri bir vakittir.
Recep ayının anlam ve önemi
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Receb ayı ile başlayan mübarek Üç aylar, Müslümanların birlik ve beraberliği sağlayan, toplumsal manada bütünleşmeye vesile olan dini bir vesiledir.
◾ Aynı zamanda
Receb ayı ile beraber Ramazan-ı Şerif'in gelişinin bereketi ve heyecanı tüm mazlum coğrafyalara yayılır. Çünkü Ramazan ayıdır kapıları rahmetle çalan...
Üç aylar tesbihleri
◾ Peki, bu
mukaddes vakit dilimini nasıl dolu dolu ve asırlardır yaşatıldığı şekline uygun olarak idrak edebiliriz? Bu sorunun cevabı aynı zamanda bize bir Üç aylar haritası da verecektir.
◾ Evvela
mutad olarak gerçekleştirdiğimiz ibadetlerimizdeki huşumuzu artırmaya çalışarak, salim ve emin bir kalp ile Hak Teala'ya (CC) yönelmeliyiz.
Nafile ibadetler
◾ Başta
namaz ve oruç olmak üzere nafile ibadetlere yönelmeliyiz. Duha namazı, Evvabin namazı gibi daha evvel idrak etmeye güç bulamadığımız nafile ibadetlerle ruhumuzu dinlendirmeliyiz.
◾ Mallarımızı bu mukaddes saatlerde daha fazla tasadduk ederek Hak Teala'nın (CC) garantisi altına alma gayreti içinde olmalıyız. Unutmayalım insanları sevindirmek güzel bir rahmet vesilesidir.
Hz. Peygamber'in nafile ibadetleri