Arama

Menu

Tevazu hakkında ayet ve hadis

Tevazu, bir Müslümanın en güzel hasletlerinden biridir. Alçak gönüllü olma, ilahi kudret karşısında acziyetinin farkına varma manasına gelir. Tüm yaratılanlara şefkat ve merhamet göstererek incitmekten sakınmaktır. İslam, müminin ruhuna alçak gönüllü olmayı, kibir ve hasette uzaklaşmayı nakşeder. Nitekim yüce Rabbimiz Furkan suresinde Müslümanların özelliklerini şöyle anlatır: "Rahman'ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, "selam!" der (geçer)ler." Sizler için tevazu ile şefkat hakkında ayet ve hadisleri derledik.

Giriş Tarihi: 14.08.2020 09:01 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 09:37
  • 1
  • 20

Rahmân'ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, "selâm!" der, (geçer)ler.

(Furkân, 25/63)

🌸

Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasından sureleri okumak için tıklayın

  • 2
  • 20

"...ve müminlerden sana uyanlara kanatlarını indir."

(Şu'arâ, 26/215)

💐

  • 3
  • 20

Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurludurlar...

(Mâide, 5/54)

🌹

Fikriyat TV'de yer alan Kur'an-ı Kerim okumaları için tıklayın

  • 4
  • 20

Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.

(Hucurât, 49/13)

🌺

  • 5
  • 20

....Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir.

(Necm, 53/32)

🌻

Peygamber Efendimizin hadislerine ulaşmak için tıklayın

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN