Tevazu hakkında ayet ve hadis

Tevazu, bir Müslümanın en güzel hasletlerinden biridir. Alçak gönüllü olma, ilahi kudret karşısında acziyetinin farkına varma manasına gelir. Tüm yaratılanlara şefkat ve merhamet göstererek incitmekten sakınmaktır. İslam, müminin ruhuna alçak gönüllü olmayı, kibir ve hasette uzaklaşmayı nakşeder. Nitekim yüce Rabbimiz Furkan suresinde Müslümanların özelliklerini şöyle anlatır: "Rahman'ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, "selam!" der (geçer)ler." Sizler için tevazu ile şefkat hakkında ayet ve hadisleri derledik.