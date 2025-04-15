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Tatar alim ve düşünür Musa Carullah'tan inciler

Yayınlanma Tarihi: 15.04.2025 08:37 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 08:38

Günümüzde olduğu gibi geçmişte de farklı coğrafyadaki Müslümanlar, dinlerini rahatça yaşayamadıkları gibi bir de türlü baskılara maruz kalmaktaydı. Musa Carullah ve Volga Havzası'ndaki Müslümanlar bunun en büyük örneği. Carullah ve beraberindekiler Ruslaştırma politikalarına karşı sonuna kadar direnmiş ve İslam'ı yaymak için büyük çabalar sarf etmişlerdir. Müslümanların Luther'i olarak tanınan düşünür, pek çok alanda eserler kaleme almıştır. İşte, Musa Carullah'ın "İslam'ın Elifbası ve El-Lüzûmiyyât" gibi kitaplarından alıntıları sizler için bir araya getirdik.

1/20

🔸

Sağır kulaklarda söz kaybolur.

İslam'ın Elifba'sı

Musa Carullah ve Rusya'daki Müslümanlar

2/20

🔸

Alçakgönüllülük, düşmanların insafa gelmesini sağlamaz. Bilâkis inatlaşmalarina ve tepeden bakmalarına yol açar.

İslam'ın Elifba'sı

3/20

🔸

Elbette zulüm zulümden başka hiçbir sonuç doğurmaz.

İslam'ın Elifba'sı

4/20

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İslâm insanın aklına, kalbine, izzet ve azamet ruhlarını üfler, tabiat üzerinde hâkimiyet kurma ve onu kullanma yönünde insanları irşad eder ve yönlendirir.

İslam'ın Elifba'sı

5/20

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Size karşı dürüst davrandıkları müddetçe siz de onlara dürüst davranın.

İslam'ın Elifba'sı

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