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Taha Abdurrahman'ın Dinin Ruhu eserinden alıntılar

İslam dünyasının düşünce alanındaki en önemli isimlerinden olan Taha Abdurrahman, kendine has kavramları olan bir 20. yüzyıl insanıdır. Var olan dünya düzenine izah makamında ve kendince eleştiriler getiren Abdurrahman, çağımızın önemli filozoflarından biri olarak kabul edilir. "Dinin Ruhu" isimli eserinde ahlaki eylem teorisini ele alır. Sizler için Taha Abdurrahman'ın Dinin Ruhu kitabından önemli cümlelerin altını çizdik.

Giriş Tarihi: 06.01.2024 17:17
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"İnsanı tarif etmek bana bırakılsaydı ben onu unuttuğunu unutan varlık şeklinde tanımlardım."

Taha Abdurrahman

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"Nihayetinde insanın unutkanlığı o dereceye ulaşmıştır ki hakkı batıl, batılı hak şeklinde ters yüz etmekte, hayrı şer, şerri hayır yapabilmektedir."

Taha Abdurrahman

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"Hatırlama varlıktır, unutma ise yokluktur."

Taha Abdurrahman

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Yatay boyutlu insanda peş peşe meydana gelen her bir unutma, bir diğerini gerektirecek şekilde öyle bir boyuta ulaşmıştır ki artık insan kendisinin yaratılmış bir varlık olduğunu, boş yere yaratılmadığını ve hiç ummadığı anda eceli gelip çattığında kesin bir yokluğa mahkûm olmayacağını hatırlamamaktadır."

Taha Abdurrahman

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"İnsanın, manevi motivasyona sahip olduğunu fark etmesi, ilahi bir lütuftur."

Taha Abdurrahman

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