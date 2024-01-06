Taha Abdurrahman'ın Dinin Ruhu eserinden alıntılar

Yatay boyutlu insanda peş peşe meydana gelen her bir unutma, bir diğerini gerektirecek şekilde öyle bir boyuta ulaşmıştır ki artık insan kendisinin yaratılmış bir varlık olduğunu, boş yere yaratılmadığını ve hiç ummadığı anda eceli gelip çattığında kesin bir yokluğa mahkûm olmayacağını hatırlamamaktadır."

Taha Abdurrahman