Taha Abdurrahman'ın Dinin Ruhu eserinden alıntılar
Taha Abdurrahman'ın Dinin Ruhu eserinden alıntılar
İslam dünyasının düşünce alanındaki en önemli isimlerinden olan Taha Abdurrahman, kendine has kavramları olan bir 20. yüzyıl insanıdır. Var olan dünya düzenine izah makamında ve kendince eleştiriler getiren Abdurrahman, çağımızın önemli filozoflarından biri olarak kabul edilir. "Dinin Ruhu" isimli eserinde ahlaki eylem teorisini ele alır. Sizler için Taha Abdurrahman'ın Dinin Ruhu kitabından önemli cümlelerin altını çizdik.