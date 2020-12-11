Sünnet namazlarının faziletleri hakkında 20 hadis

İslam'ın beş temel esasından biri olan namaz, kulların bütün varlığıyla Rabbine yönelişinin sembolüdür. Hz. Peygamber (sav) farz namazların öncesinde ve sonrasında sünnet namazları kılmış ve ümmetine de tavsiye etmiştir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur: "Her gün sabah namazından önce iki, öğleden önce dört, sonra iki, akşamdan sonra iki ve yatsıdan sonra iki olmak üzere 12 rekât nafile namaz kılmaya devam eden kişiye, yüce Allah cennette bir köşk inşa eder." Sizler için Peygamber Efendimizin sünnet namazlarının faziletleri hakkında hadis-i şeriflerini derledik.