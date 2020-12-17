Şuayb aleyhisselam kimdir? Medyen halkı nasıl helak oldu?
Kur'an'da adı 11 defa geçen Hz. Şuayb, Medyen ve Eyke halkına peygamber olarak gönderildi. Tebliğindeki tatlı üslûbu ve güzel anlatımından dolayı "peygamberlerin hatibi" olarak anılıyordu. Halka Allah'a inanmaları, ticarette adil davranmalarını öğütledi. Fakat, kavmi inkara ve alışverişte adaletsizliğe devam etti. Bunun üzerine Medyen kavmi şiddetli bir deprem ve sesle, Eyke halkı ise gökten kendilerine yağan ateşle helak edildi.
Giriş Tarihi: 17.12.2020
12:50
Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
16:57
Hatîbü'l-Enbiyâ: Şuayb aleyhisselam
📌
Kur'an-ı Kerim'de adı 11 defa geçen Hz. Şuayb, Medyen ve Eyke halkına peygamber olarak gönderildi. Kendisine yüce Allah tarafından verilen üstün konuşma yeteneği verildi. Kavmine tebliğindeki tatlı üslûbu ve güzel anlatımından dolayı "Hatîbü'l-Enbiyâ" olarak bilinirdi.
📌 İbrahim veya Salih Aleyhisselam'ın neslinden olduğu, annesinin Lut peygamberin kızı olduğu düşünür. Hz. Şuayb, Musa aleyhisselam ile aynı çağda yaşadı. Kasas sûresinde 22-29. ayetlerinde anlatıldığına göre Hz. Musa, Mısır'dan çıktıktan sonra Medyen'e geldi ve burada Şuayb aleyhisselam ile tanışarak kızıyla evlendi ve on yıl kadar onun yanında çalıştı.
📌 Şuayb aleyhisselam Hz. Nuh'un davetini tekrarlayarak, kavmini Allah'a kulluk etmeye ve O'ndan başka ilahı tanımamaya çağırdı.
Hz. Nuh kimdir? Nuh Tufanı nasıl gerçekleşti?
Medyen halkı nerede yaşadı?
📌 Medyen, Mısır ile Filistin arasında, Sina yarımadasının kuzeyindeki bölgenin adıdır.
Hz. Şuayb'in peygamberliği döneminde buralarda Araplara bağlı kabileler bulunuyordu.
📌 Medyen hakkında, İslami kaynaklarda daha farklı bilgiler yer alır. Bir görüşe göre Medyen, Hz. İbrahim'in oğlunun ismiydi. Zamanla onun soyundan gelenler, bu isimle anılmaya başladı.
📌Eyke ise, Kızıldeniz sahilinden Medyen'e kadar uzanan bölgenin adıydı. Hz. Şuayb, Medyenliler gibi zenginlik ve bolluk içinde yaşayıp Allah'ı unutan bu kavme ilahi emirleri anlatması için gönderildi.
📌İbn Kesîr'e göre Medyen halkı "Eyke halkı" diye de anılırdı. Bunlar ağaçlara taptıkları için gür ağaçları ifade etmek üzere kullanılan Eyke ismiyle hitap edilirdi.
Ticaret ahlakını bozdular
📌Medyen halkı, inkârcılıklarının yanı sıra
ticaret ahlâkının bozulması ve din hürriyetinin ortadan kaldırmasıyla bilinirdi.
📌Medyen'deki inkârcılar, Hz. Şuayb ile görüşüp hak dinin esaslarını öğrenmek isteyenlerin
yolunu kesip tehdit ediyordu. Onların kalplerine kuşku tohumu atıp peygamberle görüşmelerini engelliyorlardı. Bundan dolayı Hz. Şuayb onlara bu davranışları yasakladı.
Peygamberimizin müşriklerle mücadele ettiği üç seriyye
Hz. Şuayb'ın kavmine uyarıları
📌 Hz. Şuayb, halkı Allah'tan başka ilah olmadığına inanmaya, kendisinin peygamberliğini benimseyip sadece Allah'a kulluk etmeye, ölçü ve tartıyı doğru yapmaya, insanlar arasında adaleti gözetmeye, haksızlıkta bulunmamaya, bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmamaya davet etti. İlahi emirleri dikkate almadıkları takdirde Nûh, Hûd, Sâlih ve Lût peygamberlerin kavimlerinin başına gelenlerin kendi başlarına da gelebileceği konusunda onları uyardı.
"
Ey kavmim! Sakın bana karşı muhalefetiniz sizi, Nûh kavminin veya Hûd kavminin yahut Sâlih kavminin başlarına gelenlerin benzeri bir musibetin başınıza gelmesine sebep olacak günahlar işlemeye sürüklemesin! Lût kavmi zaten sizden uzak değildir.
Rabbinizden bağışlanmayı dileyin, sonra O'na tövbe edin. Muhakkak ki rabbimin merhameti ve sevgisi boldur" dedi."
(Hûd Suresi, 89-90. ayetler)
İshak Danış'ın sesinden Hûd suresini dinlemek için tıklayın
📌 Hz. Şuayb'in uyarılarına rağmen Medyen ve Eyke halkı inkâra devam ediyordu. Doğru ticaretle kazandıklarını, az görüp küçümsüyorlardı.
"Kavmi ise, "Ey Şuayb! Atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana ibadetin (dinin) mi emrediyor? Oysa sen uyumlu ve akıllı birisin!" dediler. Şuayb de şöyle dedi: "Ey kavmim! Bir de şöyle düşünün: Ya benim, rabbimden açık bir delilim varsa ve O bana tarafından güzel bir nasip vermişse! Size yasakladığımı kendim yapmak niyetinde değilim. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam Allah'ın yardımına bağlıdır. Yalnız O'na dayanıyor ve O'na yöneliyorum."
(Hûd Suresi, 87- 88. ayetler)
Ali Derman'ın sesinden Hud suresini dinlemek için tıklayın