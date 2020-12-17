Şuayb aleyhisselam kimdir? Medyen halkı nasıl helak oldu?

📌 Kur'an-ı Kerim'de adı 11 defa geçen Hz. Şuayb, Medyen ve Eyke halkına peygamber olarak gönderildi. Kendisine yüce Allah tarafından verilen üstün konuşma yeteneği verildi. Kavmine tebliğindeki tatlı üslûbu ve güzel anlatımından dolayı "Hatîbü'l-Enbiyâ" olarak bilinirdi.

📌 İbrahim veya Salih Aleyhisselam'ın neslinden olduğu, annesinin Lut peygamberin kızı olduğu düşünür. Hz. Şuayb, Musa aleyhisselam ile aynı çağda yaşadı. Kasas sûresinde 22-29. ayetlerinde anlatıldığına göre Hz. Musa, Mısır'dan çıktıktan sonra Medyen'e geldi ve burada Şuayb aleyhisselam ile tanışarak kızıyla evlendi ve on yıl kadar onun yanında çalıştı.

📌 Şuayb aleyhisselam Hz. Nuh'un davetini tekrarlayarak, kavmini Allah'a kulluk etmeye ve O'ndan başka ilahı tanımamaya çağırdı.

Hz. Nuh kimdir? Nuh Tufanı nasıl gerçekleşti?