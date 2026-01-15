Sonsuzluk yolculuğunun 3 armağanı

3 /10













◾ Hicretten yaklaşık bir sene evvel sevgili Peygamberimizin (SAV) eşi Hz. Hatice (RANHA) validemiz ve amcası Ebu Talib vefat etmişlerdi. Ashab-ı Kiram ise o yıla "Hüzün Senesi" adını vermişti.

◾ Bahsi geçen, Recep ayının 27. gecesi ise sevgili Peygamberimiz (SAV) Kabe-i Muazzama'da bir köşede örtüsüne bürünmüş, istirahat ederken bir gece vakti Hz. Cebrail (AS) Rabbimiz tarafından gönderildi ve yanında Burak ile birlikte bir gece yolculuğuna çıkarıldı.