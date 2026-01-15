Sonsuzluk yolculuğunun 3 armağanı
Manevi iklimlerin zirvesi Ley-i Miraç, yalnızca kutsal bir yolculuğun adı değil aynı zamanda insanlığın rotasını çizen, birbirinden kıymetli üç armağanın müjdeleyicisidir. Sevgili Peygamberimizin (SAV) ilahi huzurdan bizlere ulaştırdığı bu üç hediye, bizlerin manevi pusulasıdır. Kalplerimize ferahlık ve dinginlik veren bu özel gece; sevgili Peygamberimize bir teselli yolculuğu iken ümmetin muştusuna dönüştü. İşte, sonsuzluk yolculuğunun 3 armağanı...
◾ Mekke'de hüzün yıllarının ardından karanlığı aydınlıklara çıkaran bir gece yaşanmıştı. Zamanın ve mekanın çok ötesinde, sonsuzluğa açılan bir kapıydı Miraç.
◾ Bu ilahi yolculuk, yalnızca sevgili Peygamberimizin (SAV) en yüce makama yükselişi değil, aynı zamanda tüm insanlık için göklere doğru süzülen bir umut hikâyesiydi.
◾ Umut hikayesinin, büyük harflerle yazılacak başlığı Miraç'tır. Miraç, "göğe çıkmak, arşa yükselmek ve merdiven" gibi manaları taşıyor. Anlam bakımından da olayın ta kendisidir.
◾ Üç aylardan ilki olan Recep ayının içinde bulunan bu kutlu zaman zilimi, dünyanın var oluşundan beri ilk kez böylesine bir hadiseye şahitlik edecektir.
◾ Hicretten yaklaşık bir sene evvel sevgili Peygamberimizin (SAV) eşi Hz. Hatice (RANHA) validemiz ve amcası Ebu Talib vefat etmişlerdi. Ashab-ı Kiram ise o yıla "Hüzün Senesi" adını vermişti.
◾ Bahsi geçen, Recep ayının 27. gecesi ise sevgili Peygamberimiz (SAV) Kabe-i Muazzama'da bir köşede örtüsüne bürünmüş, istirahat ederken bir gece vakti Hz. Cebrail (AS) Rabbimiz tarafından gönderildi ve yanında Burak ile birlikte bir gece yolculuğuna çıkarıldı.
Kulun Allah'a Yolculuğu: Miraç Gecesi Nedir, Nasıl İdrak Edilmeli?
◾ Recep ayının 27. gecesi, insanlar uykudaydı ancak kâinat ayaktaydı, "İslam aleminin en büyük mucizesi" yaşanıyordu. Sevgili Peygamberimiz Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya, oradan da göğe kutlu bir yolculuğa erişmişti.
◾ Kudüs'ün göz bebeği Mescid-i Aksa'da, Peygamberimiz (SAV) 2 rekât namaz kıldıktan sonra çıkışta Hz. Cebrail (AS) O'na (SAV) süt ikram etmiş ve Efendimiz (SAV) bu ikramı kabul ettikten sonra onunla birlikte semaya yükselmişlerdi.
◾ Sevgili Peygamberimiz (SAV) birinci sema katında Hz. Adem (AS), ikinci katta Hz. İsa (AS), üçüncü katta Hz. Yusuf (AS) dördüncü katta Hz. İdris (AS), beşinci katta Hz. Harun (AS) ve son olarak altıncı katta Hz. Musa (AS) ile Peygamber Efendimiz (SAV) görüşür.
◾ Beytü'l Mamûr'un bulunduğu yedinci katta Peygamberlerin babası Hz. İbrahim (AS) ile buluşur. Sonunda ise Hz. Cebrail (AS) Peygamberimizi (SAV) Sidretü'l Müntehâ'ya ulaşılabilecek son noktaya dek götürür.
Beytü'l Mamûr ne demek?
Beytü'l-Makmur, aslen Adem tarafından inşa edilen bir hac bölgesidir. Nuh zamanında Tufan meydana geldiğinde cennetin dördüncü katına yükseltilmiştir.
Sidretü'l Müntehâ ne demek?
Sidretü'l-münteha, yükselişteki son durakta bulunan ve cennetin girişindeki ağaç olarak tanımlanıyor.
İsra ve Miraç Mucizesi: Miraç Gecesi'nin faziletleri