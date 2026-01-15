Kulun Allah'a Yolculuğu: Miraç Gecesi Nedir, Nasıl İdrak Edilmeli?

1 /10













◾ Aylardır hasretle beklediğimiz Recep, Şaban ve Ramazan'ın meydana getirdiği Üç aylar, dini yaşantımız içinde başka bir noktada durur. Öyle ki bu mevsimde rüzgarlar bile Hak Teala'yı hatırlatır bize...

◾ İsra ve Miraç hadiselerinin gerçekleştiği bu mukaddes gecede Müslümanlar mabetlerde toplanarak Allah Teala'yı anar ve bağışlanmak için tevbe ederler.

MİRAÇ HADİSESİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR