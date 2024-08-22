Salihlerin Hikayeleri'nden

— Vefat eden o genç, Allah dostlarındandır. Ben onun yardımcısıydım. Kefeni ise Hızır aleyhisselam getirdi. Bana onun vefat ettiğini söyledi, dedi.

Sonra gençten aldığımız elbiseyi giydi.

Üzerindeki elbiseleri bize verdi:

— Eğer bu elbiselere ihtiyacınız yoksa onların satın ve parasını fakirlere dağıtın! Dedi