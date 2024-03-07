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Sahur duası nasıl yapılır: Sahur duası Arapça Türkçe okunuşu ve meali

Ramazan ayının heyecanı tüm İslam coğrafyasını sarmış durumda. Manevi iklimi ile gönüllere huzur veren, yılda yalnızca bir kez yaşayabildiğimiz Ramazan ayında sahur vakti hangi duayı yapmalıyız? Sahur duası nasıl yapılır, anlamı nedir? Ramazan bayramı ne zaman? İlk sahur ne zaman yapacağız? Sahur duası nasıl yapılır: Sahur duası Arapça Türkçe okunuşu ve mealini sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:11
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2024 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?
2024 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?

🔸 On bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuştuk. Ramazan ayının bu yıl ne zaman, hangi aya ve hangi güne denk geldiği Müslümanlar tarafından merak ediliyor.

🔸 Diyanet'e göre 2024 yılının Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. Ramazan'ın birinci günü 11 Mart Pazartesi'dir.

Ramazan'a kaç gün kaldı?

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2024 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
2024 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

🔸 Ramazan ayı, Müslümanlar için rahmet, bağışlanma ve mağfiret ayıdır. Bu mübarek ayda Kur'an-ı Kerim ayetleri Peygamber Efendimize (SAV) inmeye başlamıştır.

🔸 Ramazan Bayramı, ülkemizde resmi tatil ilan edildiğinden dolayı kamu kurumları, bankalar, okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Ramazan Bayramı tatili toplamda 3 (üç) gün sürecek.

Arefe Günü: 9 Nisan 2024 Salı
1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

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İlk sahur ne zaman?
İlk sahur ne zaman?

🔸Ramazan ayı, Müslümanlar için kutsal bir aydır. Bu ay boyunca Müslümanlar oruç tutar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederler.

🔸 2024 yılı Ramazan ayı, 11 Mart'ta başlıyor. İlk sahur, 11 Mart Pazartesi günü sahur vaktiyle başlayacak ve imsak vaktine kadar sürecek.

SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Ramazan'ın 1. Günü: İstanbul imsak vakti - 05.51 Ankara imsak vakti - 05.36 İzmir imsak vakti - 06.01

İllere göre sahur saatleri güneşin doğma ve batma saatlerine göre değişiklik oluyor.

İmsak nedir?

İmsak, "oruca başlama zamanı"dır.

Ramazan kaç gün? Ramazan ne zaman bitiyor?

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Sahur duası
Sahur duası

Sahur duası Arapça okunuşu

🔸"Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi'tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu'l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu'l yesire ve ye'fu eni'l kesiri, ikbel minni'l yesire, ve'fu enni'l kesire, inneke ente'l ğafuru'r Rahim, Allahumme inniy es'eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a'leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine'l ayşi bima kasemte li, ya erheme'r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni'meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente's satiru avreti, ve'l aminu rev'eti ve'l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme'r rahimin."

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Sahur duasının anlamı
Sahur duasının anlamı

Sahur duası Türkçe anlamı

🔹"Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar.

Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.

Allah'ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum.

Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl."

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