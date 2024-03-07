Sahur duası nasıl yapılır: Sahur duası Arapça Türkçe okunuşu ve meali
Sahur duası nasıl yapılır: Sahur duası Arapça Türkçe okunuşu ve meali
Ramazan ayının heyecanı tüm İslam coğrafyasını sarmış durumda. Manevi iklimi ile gönüllere huzur veren, yılda yalnızca bir kez yaşayabildiğimiz Ramazan ayında sahur vakti hangi duayı yapmalıyız? Sahur duası nasıl yapılır, anlamı nedir? Ramazan bayramı ne zaman? İlk sahur ne zaman yapacağız? Sahur duası nasıl yapılır: Sahur duası Arapça Türkçe okunuşu ve mealini sizler için hazırladık.
Giriş Tarihi: 11.03.2024
09:11
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10
2024 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?
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10
2024 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
🔸 Ramazan ayı, Müslümanlar için rahmet, bağışlanma ve mağfiret ayıdır. Bu mübarek ayda Kur'an-ı Kerim ayetleri Peygamber Efendimize (SAV) inmeye başlamıştır.
🔸 Ramazan Bayramı, ülkemizde resmi tatil ilan edildiğinden dolayı kamu kurumları, bankalar, okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Ramazan Bayramı tatili toplamda 3 (üç) gün sürecek.