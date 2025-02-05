Sadreddin Konevi Fususü’l-hikem’in Ana Konuları
İslam düşüncesinin en mühim isimlerinden olan Muhyiddin İbnü'l Arabi'nin çağlar aşan kitabı olan Fususü'l hikem, bir geleneğin oluşmasına zemin hazırlamıştır. İslam dünyasında en çok okunan ve yorumlanan eserlerden biri olarak kabul edilen Fusus'a dair bilinen ilk şerhi ise Sadreddin Konevi kaleme almıştır. Konevi, "el-Fükuk fî esrari müstenidati hikemi'l-Fusus" başlıklı eserini Fusus'un daha iyi anlaşılabilmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması için kaleme alır. Sizler için Sadreddin Konevi'nin Fususü'l-Hikem'in Ana Konuları başlıklı eserinden bazı cümlelerin altını çizdik.
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Kabiliyeti bakımından âlem, kendisine yansıyan ve ona yerleşen şeyler için bir ev gibidir.
Sadreddin Konevi
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Hak, belirlenmiş ve sınırlanmış (taayyün) şeylerde belirlenmiş değildir.
Sadreddin Konevi
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İdrak edilebilmesi ve idrakin gerçekleşmesinin vasıtası olması bakımından nur, "ziya" diye isimlendirilir. Kaynağı ise -daha önce zikredildiği üzere- misal âlemidir.
Sadreddin Konevi
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Aydınlanmış akıl ve kesinleşmiş müşâhede alanında durum böyle olduğu için ilâhî emir ve sünnet, ilâhî yardımın varlıklara ulaşmasının ve hükmün ilâhî mertebeye dönüşünün döngüsel olmasını gerektirdi.
Sadreddin Konevi
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Kalbi Hakk'ın istivâ yeri haline gelen kimsenin kalbine genellikle dışarıdan bir şey yansımaz; bilakis bu özellikteki bir insanın kalbi kaynak olur ve dimağdaki ilk yansıma kalbinden gelir.
Sadreddin Konevi