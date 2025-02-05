Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Sadreddin Konevi Fususü’l-hikem’in Ana Konuları

Sadreddin Konevi Fususü’l-hikem’in Ana Konuları

Yayınlanma Tarihi: Şubat 05, 2025 14:16 Güncelleme Tarihi: Şubat 05, 2025 14:46

İslam düşüncesinin en mühim isimlerinden olan Muhyiddin İbnü'l Arabi'nin çağlar aşan kitabı olan Fususü'l hikem, bir geleneğin oluşmasına zemin hazırlamıştır. İslam dünyasında en çok okunan ve yorumlanan eserlerden biri olarak kabul edilen Fusus'a dair bilinen ilk şerhi ise Sadreddin Konevi kaleme almıştır. Konevi, "el-Fükuk fî esrari müstenidati hikemi'l-Fusus" başlıklı eserini Fusus'un daha iyi anlaşılabilmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması için kaleme alır. Sizler için Sadreddin Konevi'nin Fususü'l-Hikem'in Ana Konuları başlıklı eserinden bazı cümlelerin altını çizdik.

1/20

🔳

Kabiliyeti bakımından âlem, kendisine yansıyan ve ona yerleşen şeyler için bir ev gibidir.

Sadreddin Konevi

ANADOLU'NUN SON BÜYÜK METAFİZİKÇİSİ

2/20

🔳

Hak, belirlenmiş ve sınırlanmış (taayyün) şeylerde belirlenmiş değildir.

Sadreddin Konevi

VAHDET-İ VÜCÛD ANLAYIŞININ ŞEYH-İ KEBİR'İ

3/20

🔳

İdrak edilebilmesi ve idrakin gerçekleşmesinin vasıtası olması bakımından nur, "ziya" diye isimlendirilir. Kaynağı ise -daha önce zikredildiği üzere- misal âlemidir.

Sadreddin Konevi

VAHDET-İ VÜCUDUN İLKELERİ

4/20

🔳

Aydınlanmış akıl ve kesinleşmiş müşâhede alanında durum böyle olduğu için ilâhî emir ve sünnet, ilâhî yardımın varlıklara ulaşmasının ve hükmün ilâhî mertebeye dönüşünün döngüsel olmasını gerektirdi.

Sadreddin Konevi

İBNİ ARABÎ İLE SİSTEMLİ BİR DÜŞÜNCE ŞEKLİ "VAHDET-İ VÜCÛD"

5/20

🔳

Kalbi Hakk'ın istivâ yeri haline gelen kimsenin kalbine genellikle dışarıdan bir şey yansımaz; bilakis bu özellikteki bir insanın kalbi kaynak olur ve dimağdaki ilk yansıma kalbinden gelir.

Sadreddin Konevi

MUHYİDDİN İBNÜ'L-ARABİ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİNDEN ALINTILAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Dindarlık, Borçluluk Olabilir mi: Sözlükçülüğün Açmazları

Dindarlık, Borçluluk Olabilir mi: Sözlükçülüğün Açmazları

Doğu’nun incisi: İshak Paşa Sarayı

Doğu'nun incisi: İshak Paşa Sarayı

Sadreddin Konevi Fususü’l-hikem’in Ana Konuları

Sadreddin Konevi Fususü’l-hikem’in Ana Konuları

Seferberlikten yeni Çanakkale’ye

Seferberlikten yeni Çanakkale'ye

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi